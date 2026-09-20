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Зеленський після розмови з Трампом: Зустріч у Нью-Йоку може багато змінити

«Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей», - заявив український президент.

Зеленський після розмови з Трампом: Зустріч у Нью-Йоку може багато змінити
Володимир Зеленський
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

20 вересня Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

Український президент відзначив, що розмова була важлива і що «багато речей встигли обговорити». Лідери домовились про зустріч в Нью-Йорку, і, за словами Зеленського, «ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є». 

«Подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ: ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один. Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки», - розповів глава держави.

Зеленський також подякував Трампу за підписання закону Ліндсі Грема. 

  • Президент України зустрінеться з президентом США у рамках свого візиту в Нью-Йорк для участі в 74-й сесії Генасамблеї ООН.
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