Зеленський після розмови з Трампом: Зустріч у Нью-Йоку може багато змінити

20 вересня Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

Український президент відзначив, що розмова була важлива і що «багато речей встигли обговорити». Лідери домовились про зустріч в Нью-Йорку, і, за словами Зеленського, «ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є».

«Подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ: ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек – це пріоритет номер один. Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки – енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки», - розповів глава держави.

Зеленський також подякував Трампу за підписання закону Ліндсі Грема.