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На Харківщині через ворожі атаки постраждали четверо людей

Ворог атакував дронами.

На Харківщині через ворожі атаки постраждали четверо людей
уламки російського дрона на Харківщині
Фото: Харківська облпрокуратура

20 вересня російські окупанти обстріляли Харківщину, через що постраждали четверо осіб.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зранку в селі Мирне Шевченківської громади Куп’янського району ворожий БпЛА «Молнія» влучив у гараж. Був пошкоджений автомобіль. Один чоловік отримав поранення, а у двох жінок зафіксували гостру реакцію на стрес.

Вдень на дорозі між селами Мартове і Борщова Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль MAN, що належить фермерському господарству. Поранення отримав водій.

Також після обіду зафіксували падіння FPV-дрона без детонації поблизу кафе у центрі Харкова.

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