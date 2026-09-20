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Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн грн

З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн. 

Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн грн
Знайдені під час обшуків гроші
Фото: Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн гривень. З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн. 

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та розповів директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський. 

За даними БЕБ, ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

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Пройшло 50 обшуків, зокрема у Києві, Харкові та Одесі. 

«Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру», – зазначили у БЕБ. 

Знайдені під час обшуків гроші
Фото: Офіс генпрокурора
Знайдені під час обшуків гроші
Повідомлені підозри
Фото: Офіс генпрокурора
Повідомлені підозри

Всі деталі пообіцяли оприлюднити завтра. 

Реалізація відбулася у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.

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