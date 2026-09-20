Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн грн

Українські правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн гривень. З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та розповів директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.
За даними БЕБ, ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.
Пройшло 50 обшуків, зокрема у Києві, Харкові та Одесі.
«Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру», – зазначили у БЕБ.
Всі деталі пообіцяли оприлюднити завтра.
Реалізація відбулася у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.