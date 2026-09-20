Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн грн

З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн.

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Знайдені під час обшуків гроші

Українські правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже 500 млн гривень. З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та розповів директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

За даними БЕБ, ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

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Пройшло 50 обшуків, зокрема у Києві, Харкові та Одесі.

«Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру», – зазначили у БЕБ.

Фото: Офіс генпрокурора Знайдені під час обшуків гроші

Фото: Офіс генпрокурора Повідомлені підозри

Всі деталі пообіцяли оприлюднити завтра.

Реалізація відбулася у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.