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На Тернопільщині через смерть дитини повідомлено про підозру матері та сімейному лікарю

Хлопчик тривалий час залишався без необхідного медичного нагляду.

На Тернопільщині через смерть дитини повідомлено про підозру матері та сімейному лікарю
Фото: Офіс генпрокурора

На Тернопільщині матері та сімейному лікарю повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті дитини, яка, за даними слідства, тривалий час залишалася без належного медичного нагляду.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Хлопчик народився наприкінці травня 2021 року. З липня 2021 року до березня 2023 року мати не зверталася по необхідну медичну допомогу та не приводила дитину на огляди, попри наявні проблеми зі здоров’ям.

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Матір уклала декларацію із сімейним лікарем щодо медичного обслуговування дитини. Водночас, за даними слідства, лікар жодного разу особисто не оглянув хлопчика. Відомості до медичної документації він вносив дистанційно, лише зі слів батьків під час телефонних розмов.

"Через відсутність належного медичного нагляду генетичну патологію у дитини своєчасно не діагностували", - йдеться в заяві.

Згодом хлопчик помер. За висновками слідства, своєчасне виявлення захворювання, належне лікування та медичний нагляд могли запобігти його смерті.

46-річній матері повідомили про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Сімейному лікарю повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків.

Триває досудове розслідування.

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