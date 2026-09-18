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Російські окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині, є жертви

На місці влучання виникла пожежа.

Російські окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині, є жертви
Наслідки обстрілів росіянами Балаклії

Російські війська завдали удару по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Попередньо двоє людей зазнали поранень. Вони перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна медична допомога", – написав Карабанов.

На місці влучання виникла пожежа.

Також внаслідок атаки у приватних домоволодіннях пошкоджені дахи та вікна.

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