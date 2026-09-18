Міністр агрополітики: Україна продовжує експортувати продукцію попри проблеми з логістикою

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Український агросектор продовжує працювати та експортувати продукцію, попри логістичні обмеження. Зокрема, 131 тис. тонн олії експортували за перші 15 днів вересня – це близько 62% від потенційного обсягу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, 60 тис. тонн переправили Дунайськими портами, 50 тис. тонн – залізницею та 20 тис. тонн – автотранспортом.

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Висоцький додав, що мінімальні експортні ціни встановлюють щомісяця. Коефіцієнт 0,714, застосований у серпні, планують продовжити на жовтень-грудень.

Аграріям вдалося залучити з початку року 115 млрд грн кредитів, з них 49 млрд грн – за програмою «5-7-9%». Після початку блокування портів сума становила 21 млрд грн, зокрема, 6,3 млрд грн за «5-7-9%».

Висоцький додав, що Світовий банк підтвердив готовність спрямувати $250 млн на компенсацію відсоткових ставок за кредитами аграріїв за програмою «5-7-9%».

Ще одне нововведення – із січня наступного року має запрацювати національна система страхування воєнних ризиків. Вона, зокрема, передбачатиме страхове покриття втрат товарів і товарно-матеріальних цінностей через ворожі обстріли.

Висоцький запевнив, що попри пошкодження складської інфраструктури, загрози дефіциту базових продуктів немає. Можливі тимчасові перебої з доставкою окремих категорій товарів, але система постачання продовжує працювати.