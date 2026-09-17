НАБУ: Справу про розкрадання в «Харківобленерго» передали до суду

Трансформатори і лічильники закуповували у потрібних фірм за завищеними у кілька разів цінами.

Вісім учасників організованої групи постануть перед судом за обвинуваченням у масштабних розкраданнях в «Харківобленерго».

Про це повідомили НАБУ і САП.

Слідство встановило, що у 2021 році організатор схеми взяв під особистий контроль закупівлі енергетичного обладнання підприємства. Крім цього, він намагався поширити свій вплив і на тендери інших держпідприємств енергетичного сектору.

За вказівкою організатора керівник «Харківобленерго» укладав контракти на постачання трансформаторів і лічильників із підконтрольними компаніями. Ціни на обладнання подекуди завищували в кілька разів. До схеми також залучили керівників структурних підрозділів товариства, співробітника Харківської торгово-промислової палати та приватного оцінювача.

Упродовж 2021–2022 років учасники групи планували заволодіти понад 132 млн грн підприємства. Проте вони виконали свій план лише частково через введення воєнного стану та процесуальні дії детективів НАБУ. Отримані кошти зловмисники легалізовували через фіктивні компанії, переводили в готівку та ділили між собою.

Учасникам схеми повідомили про підозру в серпні 2024 року, а організаторові — у червні 2025 року. Слідство у цій справі завершили торік у серпні.