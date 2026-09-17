Це дозволить зберегти близько 2,8 млн тонн зернових і олійних культур.

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Аграрії з дев’яти прифронтових областей подали 2 319 заявок на отримання майже 14 тисяч спеціальних рукавів для тимчасового зберігання врожаю.

Про це повідомило Мінагрополітики і продовольства.

Державний аграрний реєстр вже завершив прийом звернень. Фахівці розпочнуть видачу рукавів найближчим часом, одразу після перевірки та верифікації даних, запевнило відомство.

Один такий полімерний рукав вміщує близько 200 тонн зерна. Загалом заявлена потреба дозволить зберегти близько 2,8 млн тонн зернових і олійних культур.

У Мінагро зазначили, що зернові рукави дають можливість швидко створити нові місця для зберігання без додаткового будівництва.

Програму реалізують міжнародні та українські організації, серед яких ФАО, Всесвітня продовольча програма, Mercy Corps і Червоний Хрест України, за фінансової підтримки Євросоюзу, США, Канади і Фонду Говарда Баффета.