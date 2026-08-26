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Корецький: Партнери виділять Україні $10,5 млн на зберігання врожаю з прифронтових регіонів

Уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями, щоб збільшити підтримку аграріїв.

Корецький: Партнери виділять Україні $10,5 млн на зберігання врожаю з прифронтових регіонів
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

Міжнародні партнери виділять близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Водночас зі Світовим банком фіналізуємо можливість залучення ще $25 млн для розширення цієї підтримки. Кошти дозволять виробникам отримати необхідне обладнання та частково вирішити проблему зберігання врожаю, зокрема через ускладнення з його експортом", - зазначив прем'єр. 

Він подякував партнерам за підтримку українського агросектору та спільну роботу задля глобальної продовольчої безпеки.

Корецький додав, що уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрат через російський терор у Чорноморському регіоні.

Раніше також повідомлялося, що Міністерство агрополітики та продовольства планує у наступному році нові компенсації для підтримки фермерів, які працюють у зоні підвищених безпекових ризиків. 

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