В Ощадбанку перебої в роботі онлайн-сервісів

В Ощадбанку повідомили про тимчасові перебої в роботі частини електронних сервісів. Причиною назвали спрацювання систем безпеки банку.
Через обмеження доступу клієнтам може бути недоступний мобільний застосунок Ощадбанку, інформують у Telegram.
Також тимчасові проблеми можуть виникати під час користування сервісами для юридичних осіб. У банку зазначили, що розраховують повністю стабілізувати роботу систем до 17:00 25 серпня.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності. Працюємо задля вашої безпеки", – повідомили в установі.