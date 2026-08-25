В Ощадбанку перебої в роботі онлайн-сервісів

В банку кажуть, що спрацювали системи безпеки.

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В Ощадбанку повідомили про тимчасові перебої в роботі частини електронних сервісів. Причиною назвали спрацювання систем безпеки банку.

Через обмеження доступу клієнтам може бути недоступний мобільний застосунок Ощадбанку, інформують у Telegram.

Також тимчасові проблеми можуть виникати під час користування сервісами для юридичних осіб. У банку зазначили, що розраховують повністю стабілізувати роботу систем до 17:00 25 серпня.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності. Працюємо задля вашої безпеки", – повідомили в установі.