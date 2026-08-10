Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів

Захист обґрунтовував таку необхідність його участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід, застосований до екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака і змінив обмеження щодо його пересування низкою областей.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"10 серпня 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисників екскерівника Офісу президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом, та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов’язки", – йдеться у повідомленні.

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У САП зазначили, що передумовою для звернення захисту з таким клопотанням стало "одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного".

"Так, обов’язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з м. Києва та Київської області замінено на обов’язок не відлучатися без такого дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області", – зазначили в САП.

Підозрюваний обґрунтовував таку необхідність своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання. Він наголосив, що раніше покладені на Єрмака обов’язки не перешкоджали реалізації проєкту, де він виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу.

Захист також просив зняти з підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю, однак у задоволенні цієї вимоги слідчий суддя відмовив.

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