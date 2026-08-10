Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід, застосований до екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака і змінив обмеження щодо його пересування низкою областей.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"10 серпня 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисників екскерівника Офісу президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом, та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов’язки", – йдеться у повідомленні.
У САП зазначили, що передумовою для звернення захисту з таким клопотанням стало "одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного".
"Так, обов’язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з м. Києва та Київської області замінено на обов’язок не відлучатися без такого дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області", – зазначили в САП.
Підозрюваний обґрунтовував таку необхідність своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.
Прокурор заперечував проти задоволення клопотання. Він наголосив, що раніше покладені на Єрмака обов’язки не перешкоджали реалізації проєкту, де він виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу.
Захист також просив зняти з підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю, однак у задоволенні цієї вимоги слідчий суддя відмовив.
Що інкримінують Андрію Єрмаку?
- 11 травня НАБУ повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
- Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".
- Згодом інформація про котеджі, названі "Династією", фігурувала на плівках Міндіча – перехоплених слідчими розмовах фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі". УП писала, що Міндіч обговорював будівництво котеджів з жінкою на ім'я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу “Династія”, будівництвом якого міг займатися Чернишов. Міндіч і Наталія обговорювали, які роботи треба провести на об’єкті, щоб він не зіпсувався під час заморожування робіт. Також говорили про дім якогось Андрія, який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча. Також у розмові згадали про «будинок Вови».
- Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника R2 (резиденція – 2) – ймовірно, Єрмака.
- У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”. В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію". В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.
- Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема - Чернишов.
- Єрмак звинувачення відкидає.