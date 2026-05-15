Справа «Мідас»: ВАКС призначив застави ще чотирьом фігурантам із «Династії»

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи ще чотирьом учасникам організованої групи, яку підозрюють у легалізації великих обсягів брудних грошей на будівництві елітного житла під Києвом.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд призначив такі застави для підозрюваних:

для двох співзасновників обслуговуючого кооперативу — 10,6 мільйона гривень та 9,9 мільйона гривень відповідно;

для директора приватного товариства — 20 мільйонів гривень;

для довіреної особи міністра — 15 мільйонів гривень.

Усі ці фігуранти підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру. У САП зазначили, що до самого ексвіцепрем'єра, а також до бізнесмена, який фігурує у справі, суд уже раніше застосував запобіжні заходи у цьому та іншому кримінальних провадженнях. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо подання до суду інших клопотань у цій справі.

Як відомо, НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України Андрієві Єрмаку.

"Династія": що про неї відомо?