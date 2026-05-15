За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоПодії

Справа «Мідас»: ВАКС призначив застави ще чотирьом фігурантам із «Династії»

Серед них – співзасновники кооперативу, директор фірми і довірена особа міністра.

Справа «Мідас»: ВАКС призначив застави ще чотирьом фігурантам із «Династії»
ВАКС
Фото: Зоряна Стельмах

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи ще чотирьом учасникам організованої групи, яку підозрюють у легалізації великих обсягів брудних грошей на будівництві елітного житла під Києвом. 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд призначив такі застави для підозрюваних:

  • для двох співзасновників обслуговуючого кооперативу — 10,6 мільйона гривень та 9,9 мільйона гривень відповідно;
  • для директора приватного товариства — 20 мільйонів гривень;
  • для довіреної особи міністра — 15 мільйонів гривень.

Усі ці фігуранти підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру. У САП зазначили, що до самого ексвіцепрем'єра, а також до бізнесмена, який фігурує у справі, суд уже раніше застосував запобіжні заходи у цьому та іншому кримінальних провадженнях. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо подання до суду інших клопотань у цій справі.

  • Як відомо, НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. 
  • Підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України Андрієві Єрмаку.

"Династія": що про неї відомо?

  • У липні 2025 журналісти-розслідувачі Bihus.info знайшли в Козині будівництво котеджів, яке могло бути пов'язаним з тодішнім урядовцем Олексієм Чернишовим. 
  • Власницею ділянки є фірма, якою з 2019 року володів Чернишов. Згодом і він, і дружина вийшли з проєкту, але в ньому залишилися пов'язані з ними люди.
  • Згодом інформація про котеджі, названі "Династією", фігурувала на плівках Міндіча – перехоплених слідчими розмовах фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі". УП писала, що Міндіч обговорював будівництво котеджів з жінкою на ім'я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу “Династія”, будівництвом якого міг займатися Чернишов. 
  • Міндіч і Наталія обговорювали, які роботи треба провести на об’єкті, щоб він не зіпсувався під час заморожування робіт. Також говорили про дім якогось Андрія, який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча. 
  • Також у розмові згадали про «будинок Вови». 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies