Справа «Мідас»: ВАКС призначив застави ще чотирьом фігурантам із «Династії»

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи ще чотирьом учасникам організованої групи, яку підозрюють у легалізації великих обсягів брудних грошей на будівництві елітного житла під Києвом.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суд призначив такі застави для підозрюваних:
- для двох співзасновників обслуговуючого кооперативу — 10,6 мільйона гривень та 9,9 мільйона гривень відповідно;
- для директора приватного товариства — 20 мільйонів гривень;
- для довіреної особи міністра — 15 мільйонів гривень.
Усі ці фігуранти підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру. У САП зазначили, що до самого ексвіцепрем'єра, а також до бізнесмена, який фігурує у справі, суд уже раніше застосував запобіжні заходи у цьому та іншому кримінальних провадженнях. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо подання до суду інших клопотань у цій справі.
- Як відомо, НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
- Підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України Андрієві Єрмаку.
"Династія": що про неї відомо?
- У липні 2025 журналісти-розслідувачі Bihus.info знайшли в Козині будівництво котеджів, яке могло бути пов'язаним з тодішнім урядовцем Олексієм Чернишовим.
- Власницею ділянки є фірма, якою з 2019 року володів Чернишов. Згодом і він, і дружина вийшли з проєкту, але в ньому залишилися пов'язані з ними люди.
- Згодом інформація про котеджі, названі "Династією", фігурувала на плівках Міндіча – перехоплених слідчими розмовах фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі". УП писала, що Міндіч обговорював будівництво котеджів з жінкою на ім'я Наталія. Вони обговорили консервацію об’єкту – ймовірно, кооперативу “Династія”, будівництвом якого міг займатися Чернишов.
- Міндіч і Наталія обговорювали, які роботи треба провести на об’єкті, щоб він не зіпсувався під час заморожування робіт. Також говорили про дім якогось Андрія, який вже добудований, на відміну від маєтку Міндіча.
- Також у розмові згадали про «будинок Вови».