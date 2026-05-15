Унаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали 13 цивільних

Упродовж дня 15 травня через російські обстріли у Херсонській області постраждали 13 цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 15 травня 2026 року російська армія вкотре атакувала Херсонщину артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу.

13 людей отримали травми: один житель Антонівки, троє жителів Комишан, та дев’ять херсонців постраждали внаслідок артилерійських обстрілів і атак за допомогою дронів, які відбувалися впродовж ночі та вдень.

Також отримали травми співробітники поліції області.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля, вантажний та легковий автотранспорт, машина швидкої допомоги.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.