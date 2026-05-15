Глава МЗС Сибіга обговорив із президентом ЄСПЛ покарання для Росії

На зустрічі ішлося про міжнародні механізми притягнення Росії до відповідальності.

зустріч української делегації з керівником ЄСПЛ
Фото: Х/Andrii Sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою провели зустріч у Кишиневі з президентом Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Маттіасом Гійомаром.

Як ідеться в дописі міністра на платформі Х, Сибіга подякував ЄСПЛ за історичне рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії». Він наголосив, що цей крок став сильним політичним і моральним сигналом від Європи для Росії. Суд також підтвердив, що дії Росії проти України є безпрецедентними в історії Ради Європи.

Крім того, сторони обговорили міжнародні механізми притягнення Росії до відповідальності. Сибіга зазначив, що Україна спирається на підходи та юридичну практику ЄСПЛ під час створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, а також інших інструментів покарання ворога, зокрема, Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

  • 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України стає ближчим.
  • Відповідні заяви прозвучали під час щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі 15 травня.
