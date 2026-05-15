Про намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо агресії РФ офіційно заявили 36 країн та ЄС

Нині країни, які заявили про приєднання, мають завершити національні ратифікаційні процедури.

Фото: x.com/andrii_sybiha

Сьогодні 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України стає ближчим.

Відповідні заяви прозвучали під час щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

“Це свідчення того, що міжнародні злочини Росії проти України, які мають конкретні імена і дати, матимуть і вироки на рівні найвищого військово-політичного керівництва країни-агресора”, – сказав Кравченко. 

Практична робота розпочалася ще у 2023 році, коли в Євроюсті в Гаазі почав діяти Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України (ICPA). Це був перший реальний крок до створення Трибуналу. Там вже формується доказова база, ведеться координація між прокурорами та підготовка матеріалів для майбутнього Офісу прокурора Трибуналу. 

Наступний крок – юридичне оформлення. 25 червня 2025 року Президент України і Генеральний секретар Ради Європи підписали Угоду про заснування Трибуналу. 15 липня 2025 року Верховна Рада її ратифікувала. 

Нині країни, які заявили про приєднання, мають завершити національні ратифікаційні процедури. Після цього Трибунал набуде повноважної міжнародної основи. Нідерланди прийматимуть початковий етап його роботи – у Гаазі, світовій столиці міжнародного правосуддя. 

Що буде далі

Подальші дії: формування керівного комітету, робота підготовчої команди, визначення приміщення, добір суддів, прокурорів і персоналу, затвердження процедур та забезпечення фінансування. 

“Трибунал переходить із площини політичного рішення – у площину реального запуску. Він розслідуватиме і судитиме тих, хто ніс особисту відповідальність за прийняття рішення про агресію проти України. Посади, імунітети, кордони – не перешкода”, – сказав Кравченко. 

Розгляд справ можливий заочно.

Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронцями документує та розслідує всі міжнародні злочини, вчинені Росією проти України. Станом сьогодні – їх понад 256 тисяч. Це понад 44 терабайти цифрових доказів і вже понад 1100 підозрюваних.

Частина цих матеріалів, зокрема докази, пов’язані з плануванням, підготовкою та веденням агресивної війни проти України, ляже в основу роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

“Кожна ракета, яка влучала по містах України. Кожне вбите життя цивільних. Кожна дитина, вивезена з України. Все це – матеріали для Трибуналу”, – додав генпрокурор.

  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
  • Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
  • За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.
