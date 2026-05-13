​Сибіга: ЄС приєднається до угоди про спецтрибунал для Росії

Євросоюз приєднається до угоди про створення спеціального трибуналу проти Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«ЄС щойно офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Я дякую Євросоюзу, моїй колезі Каї Каллас та Майклу Макграту за їхню принциповість, силу та лідерство», - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що треба обов'язково притягнути керівництво РФ, а також «усіх відповідальних осіб до повної відповідальності та забезпечити справедливе правосуддя».