Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.

НАТО планує запросити представників чотирьох країн Перської затоки на саміт Альянсу, який відбудеться влітку в Анкарі (Туреччина).

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться про Бахрейн, Кувейт, Катар та Об’єднані Арабські Емірати, які є учасниками Стамбульської ініціативи співпраці – формату партнерства між НАТО та державами Близького Сходу, що не входять до Альянсу.

За даними співрозмовників агентства, очікується, що міністрів закордонних справ цих країн запросять на зустріч, яка відбудеться 7–8 липня у столиці Туреччини.

Джерела зазначають, що запрошення частково пов’язане зі стратегією Альянсу щодо посилення так званого "південного флангу", зокрема на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Також повідомляється, що саміт планують провести у скороченому форматі з однією основною сесією за участю 32 країн-членів НАТО. Розглядається можливість участі партнерів із інших регіонів, зокрема Індо-Тихоокеанського регіону та України, у супутніх заходах.

За словами співрозмовників, другий рік поспіль саміт може пройти в обмеженому форматі, з урахуванням позиції США, однак остаточного консенсусу щодо частоти проведення самітів наразі немає.