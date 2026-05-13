Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
НАТО планує запросити на саміт країни Перської затоки на саміт в Анкарі, — Bloomberg

Саміт планують провести у скороченому форматі з однією основною сесією.

Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі.
Фото: x.com/NATO

НАТО планує запросити представників чотирьох країн Перської затоки на саміт Альянсу, який відбудеться влітку в Анкарі (Туреччина). 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться про Бахрейн, Кувейт, Катар та Об’єднані Арабські Емірати, які є учасниками Стамбульської ініціативи співпраці – формату партнерства між НАТО та державами Близького Сходу, що не входять до Альянсу.

За даними співрозмовників агентства, очікується, що міністрів закордонних справ цих країн запросять на зустріч, яка відбудеться 7–8 липня у столиці Туреччини.

Джерела зазначають, що запрошення частково пов’язане зі стратегією Альянсу щодо посилення так званого "південного флангу", зокрема на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Також повідомляється, що саміт планують провести у скороченому форматі з однією основною сесією за участю 32 країн-членів НАТО. Розглядається можливість участі партнерів із інших регіонів, зокрема Індо-Тихоокеанського регіону та України, у супутніх заходах.

За словами співрозмовників, другий рік поспіль саміт може пройти в обмеженому форматі, з урахуванням позиції США, однак остаточного консенсусу щодо частоти проведення самітів наразі немає.

  • Після того, як союзники по НАТО відмовилися надати США підтримку у війні з Іраном, Трамп відкрито поставив під сумнів, чи повинні США підтримувати пакт про взаємну оборону НАТО, і заявив, що розглядає можливість виходу з альянсу. 
