Саміт Бухарестської дев'ятки: президент Румунії закликав посилити підтримку України і Молдови

Дан також закликав збільшувати видатки на оборону.

Нікушор Дан під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським після зустрічі в Бухаресті
Фото: ОПУ

Президент Румунії Нікушор Дан закликав посилювати підтримку України та Молдови. Про це він сказав під час відкриття саміту Бухарестської дев’ятки, в румунській столиці, 13 травня, передає кореспондент LB.

“Ми повинні зосередитися на безпеці України та Республіки Молдови. Це підтримка, яку ми повинні надавати не тільки декларативно, але й діями тому, що їхня безпека – це наша безпека”, – зазначив він.

Дан також закликав збільшувати видатки на оборону, як про це було домовлено під час саміту НАТО в Гаазі, а також посилювати оборонну інфраструктуру Північноатлантичного проєкту.

  • Нині в Бухаресті проходить саміт Бухарестської дев’ятки, до якого, окрім країн Східної Європи, цього року долучилися нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія.
  • Бухарестська дев'ятка включає Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію.
