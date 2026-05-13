Нікушор Дан під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським після зустрічі в Бухаресті

Президент Румунії Нікушор Дан закликав посилювати підтримку України та Молдови. Про це він сказав під час відкриття саміту Бухарестської дев’ятки, в румунській столиці, 13 травня, передає кореспондент LB.

“Ми повинні зосередитися на безпеці України та Республіки Молдови. Це підтримка, яку ми повинні надавати не тільки декларативно, але й діями тому, що їхня безпека – це наша безпека”, – зазначив він.

Дан також закликав збільшувати видатки на оборону, як про це було домовлено під час саміту НАТО в Гаазі, а також посилювати оборонну інфраструктуру Північноатлантичного проєкту.