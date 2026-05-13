Президент Румунії Нікушор Дан закликав посилювати підтримку України та Молдови. Про це він сказав під час відкриття саміту Бухарестської дев’ятки, в румунській столиці, 13 травня, передає кореспондент LB.
“Ми повинні зосередитися на безпеці України та Республіки Молдови. Це підтримка, яку ми повинні надавати не тільки декларативно, але й діями тому, що їхня безпека – це наша безпека”, – зазначив він.
Дан також закликав збільшувати видатки на оборону, як про це було домовлено під час саміту НАТО в Гаазі, а також посилювати оборонну інфраструктуру Північноатлантичного проєкту.
- Нині в Бухаресті проходить саміт Бухарестської дев’ятки, до якого, окрім країн Східної Європи, цього року долучилися нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія.
- Бухарестська дев'ятка включає Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію.