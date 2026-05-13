Президент США розповів, що очікує від візиту до Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що основною темою переговорів під час його візиту до Китаю буде торгівля.

Про це пише Bloomberg, цитуючи розмову Трампа з журналістами.

«Ми будемо говорити з президентом Сі про багато речей. Я б сказав, що понад усе — про торгівлю», — сказав він журналістам напередодні поїздки.

Також президент США применшив питання Ірану в обговореннях з Сі Цзіньпіном. Трамп заявив, що в них є багато тем для обговорення і Іран не є одна з них. "Бо ми повністю контролюємо Іран», — додав він. «Або ми укладемо угоду, або вони будуть знищені так чи інакше».

Як повідомляє видання, Трамп хоче укласти ділові угоди та обговорити деталі нової торговельної ради для управління зв'язками між США та Китаєм. Очікується, що сторони обговорять продовження торговельного перемир'я, якого вони досягли минулої осені.

«Мої стосунки з президентом Сі фантастичні. Ми завжди ладнали і дуже добре співпрацюємо з Китаєм, і співпраця з Китаєм була дуже гарною, тому ми з нетерпінням чекаємо на це», – сказав Трамп.