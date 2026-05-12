Сибіга: Канада стала першою неєвропейською державою, яка приєдналася до комісії щодо репарацій для України

Канада першою серед країн за межами Європи підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він подякував своїй канадській колезі Аніті Ананд за такий крок у відновленні справедливості для нашої держави.
«Комісія з претензій є частиною системи підзвітності, яка забезпечить справедливість та компенсації за збитки та страждання, заподіяні українцям російською агресією», - написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.
- У грудні 2025 року Євросоюз разом із 35 державами підписав Конвенцію про створення цієї комісії, виділивши до 1 млн євро на її запуск у межах Ради Європи.
- Конвенція стала третім базовим елементом міжнародної інфраструктури відповідальності Росії поряд зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України та Реєстром збитків.
- Документ передбачає створення Компенсаційної комісії як незалежного міжнародного органу в межах інституційної системи Ради Європи. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, а також визначатиме розмір компенсації в кожному окремому випадку.
- У лютому цього року Європейська комісія ухвалила пропозицію, згідно з якою Євросоюз має стати членом-засновником Міжнародної комісії з розгляду претензій.