Сибіга: Канада стала першою неєвропейською державою, яка приєдналася до комісії щодо репарацій для України

Канада підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

Канада першою серед країн за межами Європи підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він подякував своїй канадській колезі Аніті Ананд за такий крок у відновленні справедливості для нашої держави.

«Комісія з претензій є частиною системи підзвітності, яка забезпечить справедливість та компенсації за збитки та страждання, заподіяні українцям російською агресією», - написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.