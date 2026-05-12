Президент Румунії може назвати кандидатуру нового прем'єр-міністра наступного тижня

Нікушор Дан не відкидає можливості для технократичного уряду під керівництвом безпартійних експертів, а не активних партійних політиків. 

Президент Румунії Нікушор Дан
Фото: EPA/UPG

Президент Румунії Нікушор Дан заявив журналістам, що може висунути кандидатуру нового прем'єр-міністра вже наступного тижня.

Про це пише Politico, нагадуючи, що Бухарест намагається відновити керівну більшість після розпаду своєї центристської коаліції минулого тижня.

Дан дав зрозуміти, що навряд чи намагатиметься відродити розвалений уряд.

Коли його запитали, чи може колишній прем'єр-міністр Ілліє Боложан повернутися на посаду, президент ухилився від відповіді. Він додав, що існує “відносно мало варіантів”, здатних забезпечити парламентську більшість.

Дан хоче, аби партії домовилися про дієздатну коаліцію, перш ніж він офіційно назве кандидата. Він також відкрив двері для технократичного уряду під керівництвом безпартійних експертів, а не активних партійних політиків. На його думку, це “сценарій, який має шанс”.

Президент підкреслив, що такі кандидатури вже є, але не назвав жодних імен.

Уряд Румунії розпався минулого вівторка після того, як Боложан програв вотум довіри парламенту лише через 10 місяців після приходу на посаду. Це знову занурило одну з ключових держав східного флангу НАТО в політичну невизначеність на тлі посилення економічного тиску. 

Дан планує провести офіційні консультації з політичними партіями пізніше цього тижня або на початку наступного, зокрема з ультранаціоналістичним "Альянсом за Союз румунів" на чолі з Джордже Сіміоном, який він переміг на президентських виборах минулого року. Більше про ситуацію у Румунію у матеріалі LB.ua "Між компромісом і хаосом. У Румунії впав уряд, що далі?".

