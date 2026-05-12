США запровадили нові санкції через постачання іранської нафти до Китаю

Уряд США оголосив про санкції проти трьох осіб і дев’яти компаній.

Уряд США оголосив про санкції проти трьох осіб і дев’яти компаній, зокрема чотирьох із Гонконгу та чотирьох з Об’єднаних Арабських Еміратів, за сприяння постачанню іранської нафти до Китаю. Дев’ята компанія базується в Омані.

Про це пише Reuters.

Рішення Міністерства фінансів США стало продовженням санкцій, оголошених у п’ятницю проти осіб і компаній, які допомагали Ірану закуповувати озброєння та компоненти для виробництва дронів і балістичних ракет.

Мінфін США повідомив, що нові санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) спрямовані проти осіб і структур, які допомагали Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) продавати та транспортувати іранську нафту до Китаю через мережу підставних компаній.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Трампа й надалі використовуватиме санкції, щоб позбавити іранський уряд і військових фінансування для озброєнь, ядерної програми та підтримки союзних угруповань у регіоні.

Державний департамент США також оголосив винагороду до 15 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе зірвати фінансові механізми КВІР та його підрозділів. Вашингтон вважає КВІР терористичною організацією.

Мінфін зазначив, що КВІР використовує фіктивні компанії для організації та отримання платежів за поставки іранської нафти. У відомстві нагадали, що нинішні заходи доповнюють санкції, введені у липні 2025 року проти турецької компанії Golden Globe, яка, за даними США, щороку обробляє операції з продажу нафти КВІР на сотні мільйонів доларів.

Троє осіб, проти яких запровадили санкції, працюють у нафтовому штабі Shahid Purja’fari КВІР і координували платежі через Golden Globe.

Під санкції потрапили такі компанії:

Hong Kong Blue Ocean Ltd (Гонконг) і Hong Kong Sanmu Ltd (Гонконг) – компанії-прикриття, які організовували продаж і транспортування іранської нафти.

Ocean Allianz Shipping LLC (Дубай) та Atic Energy FZE (Шарджа) – сприяли перевезенню іранської нафти п’ятьма танкерами «тіньового флоту», які перебувають під санкціями.

Zeus Logistics Group (Оман) – організовувала судна для транспортування іранської нафти.

Jiandi HK Ltd (Гонконг) – уклала з КВІР угоду на закупівлю іранської нафти на десятки мільйонів доларів.

Max Honor International Trade Co Ltd (Гонконг) – у 2025 році закупила в КВІР мільйони барелів іранської нафти.

Blanca Goods Wholesaler LLC (Дубай).

Universal Fortune Trading LLC (Дубай) – за даними Мінфіну США, також використовувалася як підставна компанія Національної іранської нафтової компанії (NIOC).

Санкції запровадили за кілька днів до запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, під час якої американський лідер, як очікується, закликатиме Китай допомогти врегулювати протистояння з Іраном і відкрити стратегічно важливу Ормузьку протоку.