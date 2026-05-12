Стрілець у Вашингтоні, звинувачений у спробі замаху на Трампа, заперечив провину у суді

Адвокати намагаються прибрати з процесу генпрокурора США. 

Стрілець у Вашингтоні, звинувачений у спробі замаху на Трампа, заперечив провину у суді
Скетч із засідання суду за участі Коула Аллена
Фото: BBC

Коул Томас Аллен, який 25 квітня спробував увірватися зі зброєю на захід за участі президента США Дональда Трампа, вперше постав перед судом.

Як пише BBC, на засіданні у понеділок обвинувачений у плануванні замаху на главу держави заперечив свою провину. Його захист стверджує, що 31-річний чоловік не мав наміру вбивати Трампа і не вчиняв насильницького злочину - хоча один зі співробітників Секретної служби після пострілу Аллена вижив лише завдяки влучанню кулі у бронежилет.

Адвокати подали клопотання про усунення від кримінальної справи усіх представників обвинувачення із Вашингтона, особливо нового генерального прокурора США Тодда Бланша. Вони вказують на те, що верхівка департаменту юстиції теж була присутня на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому і фактично визнавала себе постраждалими - що свідчить про заангажованість та неможливість неупереджено вести обвинувачення. 

За версією слідства, Аллен прибув до Вашингтона з Каліфорнії через Чикаго і поселився у готелі, де мав проходити вечір за участі президента. Його затримали під час спуску сходами в бік бальної зали, де в цей час були присутні Трамп з дружиною, віцепрезидент Джей Ді Венс та низка інших високопоставлених осіб із уряду. 

