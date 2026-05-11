В американця і француженки підтвердили хантавірус після того, як вони залишили лайнер MV Hondius

Жінка перебуває в ізоляції в Парижі, її здоров'я погіршується.

Американець та громадянка Франції, які повернулися до своїх країн після того, як покинули круїзний лайнер MV Hondius, уражений смертельним спалахом хантавірусу, отримали позитивний результат тесту.

Про це повідомляє BBC з посиланням на органи влади країн.

Міністерство охорони здоров'я США заявило, що ще один американець на репатріаційному рейсі також мав легкі симптоми, додавши, що обидва пасажири повернулися назад у “біологічних контейнерах з міркувань безпеки”.

Міністр охорони здоров'я Франції Стефані Ріст повідомила, що жінка перебуває в ізоляції в Парижі і її здоров'я погіршується. Виявлено 22 контактні випадки.

Понад 90 пасажирів судна MV Hondius, яке зараз стоїть на Канарських островах Іспанії, повернулися додому. Троє пасажирів – голландська пара та німкеня – померли після подорожі на судні. У двох з них підтверджено наявність вірусу.

Хантавіруси зазвичай поширюються гризунами, проте штам “Андес” може передаватися від людини до людини. За даними ВООЗ, саме цей штам підхопили окремі пасажири нідерландського судна під час подорожі Південною Америкою.

Симптоми можуть включати лихоманку, сильну втому, біль у м’язах, біль у шлунку, блювоту, діарею та задишку.

За словами чиновників, ризик серйозного спалаху дуже низький.