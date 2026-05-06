Як завдяки «Національному кешбеку» купувати українське стає звичкою

Півтора року тому, коли Уряд запустив «Національний кешбек», мало хто сприймав це інакше, ніж чергову тимчасову ініціативу з підтримки людей та виробників в умовах війни. Сьогодні є фактом: програма вже давно стала дещо більшим за просто додатковий стимул придбати товар українського виробництва. «Національний кешбек» став частиною щоденних рішень покупців, виробників та ритейлу. А в сукупності — повноцінним елементом економіки, який формує тренди майбутнього.

Наприкінці квітня компанія Mastercard представила в Києві результати свого незалежного дослідження ефективності «Національного кешбеку». Під час презентації віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard Services в Україні та Молдові Вадим Поліщук сказав прикметну фразу: сьогодні до українського офісу з проханням поділитися досвідом впровадження такої масштабної та технологічно складної програми звертаються офіси компанії з інших країн.

Вже одного цього достатньо, щоб зрозуміти: Україна створила унікальне фінтех-рішення, яке не має аналогів в світі та здатне бути прикладом для наслідування. Це приємно і це надихає. Відтак, головне все ж для нас, те, що програма успішно виконує ті завдання в Україні, для яких, власне і створювалась.

Підтримка для тих, хто її потребує

На сьогодні до участі в програмі долучилися 9,7 мільйона громадян (з них 4,8 млн є активними користувачами) — близько 45% економічно активного населення країни. Як свідчать результати дослідження Mastercard, 63% учасників — люди з сімейним доходом до 40 тисяч гривень на місяць.

У цьому полягає перша унікальність програми. «Національний кешбек» пропонує можливості для всіх. Відтак користуються ними люди, які справді потребують підтримки держави. Не дивно, що майже 70% опитаних називають економію коштів однією з ключових причин користування програмою.

Таким чином, поведінкові моделі споживачів перетворюють широкодоступну програму на точковий інструмент підтримки. «Національний кешбек» сам знайшов свою аудиторію — без бюрократичного відбору й перевірки довідок — просто тому, що людям, для яких кожна гривня має вагу, такий інструмент потрібен.

45 відсотків учасників серед мотивів користування назвали бажання підтримати українського виробника. 80% учасників вважають, що підключитися до програми легко. Як синергетичний результат усіх можливостей, які надає «Національний кешбек», 95% опитаних учасників оцінюють програму позитивно або нейтрально.

Розвиток виробництва через стимулювання попиту

Сьогодні до участі в програмі долучилися близько двох тисяч українських виробників, які пропонують покупцям у межах «Національного кешбеку» понад 420 тисяч товарів. І кожен третій виробник зазначає, що програма зробила його бренд більш впізнаваним.

Про те, що «Національний кешбек» успішно вирішує друге своє основне завдання — сприяє розвитку українського виробництва — свідчать як дані опитувань споживачів, так і дані торговельних мереж.

23% користувачів і раніше переважно обирали українське. Проте «Національний кешбек» додав до емоційного вибору прагматичний аргумент. В підсумку, за даними опитування Mastercard:

41% користувачів програми стали купувати українські товари частіше;

71% з них прямо вказують, що причиною зміни їхньої поведінки став саме кешбек;

продажі українських товарів у великих торговельних мережах зросли на 7–9%.

Для локального бізнесу цей приріст означає реалізовану можливість гідно конкурувати з імпортом, часто – субсидованим. Для держави – залишити значні кошти в економіці України.

Унікальність «Національного кешбеку» як інструменту стимулювання попиту саме на національний продукт — його гнучкість та універсальність. Програму легко можна адаптувати до змінних потреб ринку без запуску нових механізмів і додаткових витрат. І ми робимо це.

Так, навесні 2026 року запроваджено диференційований кешбек. 15% держава повертає за купівлю українських товарів в категоріях, де частка імпорту значна. Це, зокрема, косметика, побутова хімія, товари для дому, одяг, взуття, а також окремі продукти харчування, як-от сири, макарони та крупи. 5% кешбеку запровадили для категорій, де українські виробники мають сильні позиції: хліб, солодощі, кондитерка, безалкогольні напої, снеки, консерви, овочі та фрукти, олія, м’ясо, а також аптечні товари та товари для саду і городу.

В диференційованому кешбеку важливим став підхід до розподілу відсотка. Програма дала можливість бачити споживчий ринок саме в реальному часі. Агреговані дані «Національного кешбеку» дозволяють оперативно визначити співвідношення українських та імпортних товарів в кожному легальному сегменті роздрібної торгівлі в кожній окремій товарній категорії. І йдеться саме про частку імпортних товарів у фактичних покупках споживачів. На цій основі й формується логіка підтримки: там, де частка імпорту перевищує 35% в кошику, діє підвищений кешбек 15% — щоб посилити конкурентні позиції українських виробників. У категоріях, де їхні позиції вже сильні (менше 35% імпорту), достатньо 5%.

Таким чином, через стимулювання попиту на українські споживчі товари виробники отримали змогу посилити свої позиції в конкурентній боротьбі з імпортом. Диференційований кешбек спроєктований так, щоб за результатами аналізу держава мала можливість посилювати підтримку тих напрямків, де вона стає необхідною.

Крім того, «Національний кешбек» — це також інструмент швидкого реагування на економічні виклики. Наприклад, кешбек на пальне було запущено всього за тиждень. Адже інфраструктура програми може оперативно застосовуватися до інших критично важливих категорій залежно від потреб економіки та суспільства.

Гроші залишаються в економіці і боротьба з тінню

Одне з ключових завдань держави в економічній політиці – забезпечити функціонування прозорих ринкових механізмів, вивести економіку «з тіні». Кешбек – інструмент, який працює на вирішення цього завдання шляхом стимулів – без примусу, і без морального тиску. Він зробив покупку з фіскальним чеком дешевшою, і це вже впливає на вибір покупців.

Один із прикладів — кешбек на пальне. Заправка без фіскального чека може здаватися більш вигідною — адже на АЗС, що працюють за «сірими схемами» чи нелегально, пальне, як правило, на кілька гривень за літр дешевше. Але сьогодні, сплативши карткою на легальній АЗС, є можливість повернути до 15% вартості придбаного палива. Програма вже зараз охоплює 26% роздрібної торгівлі пальним. І за цим стоїть ще одне точне рішення: замість адміністративного фіксування цін, втручання у ринкові відносини — з усіма ризиками дефіциту, які це тягне — держава створила непомітний амортизатор. Ринок залишився ринком, але споживач в умовах світового зростання цін на пальне отримав підтримку від держави.

Ще одна важлива особливість «Національного кешбеку» — кошти покупців залишаються в економіці країни. На кешбек можна придбати виключно товари та послуги, вироблені в Україні. І це створює той самий мультиплікативний ефект, який відчутно посилює ефективність програми. Зі старту «Національного кешбеку» українці в межах програми придбали товарів на понад 100 млрд грн. Це гроші, які отримали українські виробники та ритейл. На рахунки покупців держава нарахувала загалом близько 11,4 млрд грн кешбеку. Й ці гроші також вже надійшли чи надійдуть українським виробникам товарів чи послуг. Наприклад, за даними Mastercard, 70% усього витраченого кешбеку йде на оплату комунальних послуг. Решта — ліки, продукти харчування, книжки українського виробництва та благодійність.

Отже, «Національний кешбек» довів свою ефективність через цифри та технології. Державі вдалося створити унікальне фінтех-рішення, яке об’єднало мільйони людей та тисячі бізнесів. Головне ж — «Національний кешбек» — це інструмент, який формує глибокі зміни в економіці: від структури споживання до прозорості розрахунків. Він вже запустив процеси, які матимуть довготривалий позитивний вплив на українське виробництво та економіку держави. І цей вплив поступово, але невпинно посилюється.