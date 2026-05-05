Від Лубен до Копенгагена: вісім серіалів, які варто подивитися в травні

Тут і насичений детектив, і чорна комедія, і спецепізод популярного фентезі, і навіть продовження українського драмеді.

Травень — місяць, небагатий на прем’єри, не лише кінотеатральні, а й серіальні. Кінороби зазвичай перечікують травень, щоб видати гучні релізи літнього сезону. Утім кінокритик Ігор Кромф зібрав вісім гідних уваги шоу, які виходять на стримінгах цього місяця.

«Другий Вітя»

Коли: 2 травня

Де: KyivstarTV

У вересні минулого року KyivstarTV представив перший оригінальний серіал «Вітя». Ця історія про доброго хлопця, який працює автослюсарем у Лубнах, але мріє бути психологом, виросла з короткого метра Максима Сусіди; він же зняв 12 серій драмеді про шлях до мрії. Шоу вийшло суперечливим: з одного боку, в ньому були всі серіальні амбіції в дусі Netflix, а з іншого, багато залишилося від старого українського телебачення.

За рік KyivstarTV виходить з продовженням: у «Другому Віті» головний герой перебирається до Києва й улаштовується психологом. Але на кар’єрному шляху знову різноманітні перепони, а ще Вітю не покидає минуле з Лубен. Шоу стартувало 2 травня, тож уже можна дізнатися, чи вдалося другій частині позбутися вад, які псували першу.

«Каштановий чоловічок» (2 сезон)

Коли: 7 травня

Де: Netflix

Netflix вривається у травень продовженням данського проєкту — новим сканді-нуаром про копенгагенських слідчих, які розшукують серійних убивць. У першому сезоні шукали маніяка, який залишав на місці вбивств фігурки чоловічка з каштанів. У другому, який мав вийти ще 2024-го, детективи шукатимуть серійного вбивцю, який лишатиме дитячі віршики.

Орієнтуючись на перший сезон і першоджерело — бестселер Сорена Свейструпа, можна припустити, що другий сезон буде так само дуже насиченим трилером з традиційними ознаками скандинавського нуару: відчуженість головних героїв, важлива роль пейзажу, злочин як соціальний коментар.

«Легенди»

Коли: 7 травня

Де: Netflix

У 2022 році AppleTV випустив свій безумовний хіт «Кульгаві коні». Цей серіал розповідав про найгірших британських контррозвідників, які рятують світ то від неонацистів, то від російських шпигунів; він став надзвичайно популярним завдяки чорному гумору і яскравим персонажам (зокрема Гері Олдмана). І готує наступні — сьомий і восьмий — сезони.

Netflix вирішив не відставати від конкурентів і створив власний британський серіал про андердогів держслужби, які раптом стають найкрутішими у своїй справі. «Легенди» розповідають про групу нікчемних митників, від яких уряд вимагає викрити мережу наркоторгівлі в Англії. Розробники обіцяють чорний гумор, шпигунські інтриги та круті бійки. Чи зможуть «Легенди» конкурувати з «Кульгавими конями», побачимо за декілька днів.

«Добрі передвісники»

Коли: 13 травня

Де: Prime

Судові тяганини ще тривають, але індустрія вже винесла вирок: культовий фантаст Ніл Гейман став персоною нон грата через звинувачення в сексуальному насильстві. Однак Prime не покинув фанатів всесвіту, створеного Гейманом разом з Террі Пратчетом, і дасть серіалу «Добрі передвісники» завершення у вигляді півторагодинного спецепізоду.

Ангел Азірафаель і його пекельний візаві демон Кровлі матимуть неочікуване завдання: зупинити Друге пришестя Христа, яке неодмінно призведе до Апокаліпсиса. Красиве завершення історії, яке повинно задовольнити широку фанбазу по всьому світу.

«Берлін» (2 сезон)

Коли: 15 травня

Де: Netflix

Продовження приквелу «Паперового будинку» про геніального викрадача коштовностей Андреса де Фонольоса на прізвисько Берлін.

У новій частині іспанського продукту Netflix сюжет зосередиться навколо викрадення картини Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». Як завжди, за черговим «пограбуванням століття» Берлін приховує геть інший задум. Перший сезон приквелу, попри харизму виконавця головної ролі Педро Алонсо, не став рівноцінно популярною частиною всесвіту «Паперового будинку». Можливо, другий сезон виправить цю ситуацію.

«Максимум задоволення»

Коли: 20 травня

Де: AppleTV

Під кінець травня яблучний сервіс залетить з цікавою чорною комедією на десять епізодів. За сюжетом, нещодавно розлучена Паула потрапляє в серію кримінальних подій: її шантажуватимуть, вона стане свідком убивства. Окрім того, навколо розгортається драма юнацької команди з футболу. Врешті героїня візьме все у свої руки і проведе власне розслідування, яке не лише виявить винуватців, але й зміцнить її родину.

«Максимум задоволення» обіцяє яскраве сплетіння трилеру та сімейної драми, де через гумор намагатимуться поговорити про серйозні речі.

«Бороуз»

Коли: 21 травня

Де: Netflix

Після років роботи над «Дивним дивами» брати Метт і Росс Даффери не покидають Netflix. Тепер їх продюсерська компанія створила для стримінгу великий містичний детектив з духом уже культового, але в інших тонах. Замість підлітків містичну загадку розслідуватимуть ексцентричні пенсіонери, яких доля звела в пансіонаті «Бороуз». Їм доведеться боротися з нечистю, що краде час.

За словами шоуранерів, «Бороуз» натхнений культовим сай-фаєм 1980-х «Кокон» Рона Говарда, де пенсіонери у своєму пансіонаті боролися з прибульцями. Тож варто очікувати пригодницько-містичного шоу з непростими моральними дилемами.

«Рік і Морті» (9 сезон)

Коли: 24 травня

Де: Adult Swim

Культова анімаційна сай-фай франшиза, чий постмодерний нігілізм свого часу змінив підхід до дорослої анімації та тропу альтернативних всесвітів. Останні три сезони відверто провисали через кризу ідей. Не сприяв і кенселінг одного з творців шоу Джастіна Ройланда, якого звинувачували у домашньому насильстві. Утім творці не здаються: вони не лише випустили нову порцію шоу, але й оголосили його продовження аж до 12 сезону.

У трейлері під Rebel Yet Біллі Айдола можна побачити чергову хаотичну нарізку з бійок, цікавих істот, нігілістичних жартів та посилань до японського аніме й манги. – все те, за що фанати полюбили “Рік і Морті”. Однак залишається сумнів: чи рухатиметься кудись ключова сюжетна лінія, особливо враховуючи, що головний антагоніст Ріка вже загинув.