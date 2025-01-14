Письменника Ніла Ґеймана звинуватили у зґвалтуваннях 9 жінок

Наймолодша імовірна жертва була 18-річною, але більшості жінок було близько 20 років.

64-річного британського письменника-фантаста Ніла Ґеймана звинуватили у зґвалтуваннях 9 жінок.

Як пише Фокус, улітку минулого року шестисерійний подкастсеріал британського медіа-видання Tortoise під назвою "Майстер: звинувачення проти Ніла Ґеймана" вперше виклав п'ять заяв жінок про сексуальне насильство. Тепер додалися ще чотири звинувачення.

Наймолодшій імовірній жертві виповнилося 18 років, але більшості жінок під час нападів було близько 20 років.

Деякі з жінок були прихильницями таланту письменника, а кілька працювали з ним під час ймовірних інцидентів. Зокрема одна із жінок, Скарлетт Павлович, заявила, що була нянею у другої дружини Ґеймана, Аманди Палмер, і у 2022 році Ніл напав на неї у ванній. Згодом неодноразово ґвалтував. Жінка стверджує, що іноді свідком цих сцен був син її роботодавця.

Також серед імовірних жертв – фанатки письменника та співробітниці.

Натомість представники обвинуваченого заявили, що всі контакти, зокрема з елементами БДСМ, були "за обопільною згодою".

Ґейман – знаменитий англійський письменник-фантаст, автор таких творів, як "Пісочна людина", "Добрі знамення", "Американські боги" і "Кораліна", що були екранізовані.

З минулого літа деякі проєкти, пов'язані з Ґейманом, були припинені або скорочені. IndieWire повідомив у вересні 2024 року, що Disney призупинив екранізацію "Історії з кладовищем", а в жовтні стало відомо, що серіал Amazon Prime Video "Добрі знамення" закінчиться 90-хвилинним епізодом телефільму, а не повним третім сезоном.