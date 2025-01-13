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Книга Андрія Куркова отримала французьку премію Transfuge за найкращу європейську книгу

"Наша щоденна війна" - другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії". Придбати її можна буде з лютого у Франції.

Книга Андрія Куркова отримала французьку премію Transfuge за найкращу європейську книгу
Андрій Курков
Фото: Тарас Бовт

Книжка українського письменника та журналіста Андрія Куркова "Наша щоденна війна" отримала французьку премію Transfuge у номінації за найкращу європейську книжку. 

"Премія Transfuge (Paris, France) за кращу європейську книгу!)) Дякую!!!", - написав він у фейсбуці.

"Наша щоденна війна" - другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії". Перший том мав назву "Журнал вторгнення".

Премія Transfuge започаткована в 2015 році однойменним журналом. Вона вручається за найкращі перекладні на французьку мову книги, зокрема - європейських авторів. Раніше також була номінація за найкращий російський роман.

Придбати книжку у Франції можна буде з лютого. На сайті видавництва Noir sur blanc, що видало книжку, зазначають, що це - "винятковий текст".

"Через 10 років після анексії Криму, через два роки після вторгнення в Україну, Курков показує спроби Росії вже протягом кількох століть знищити українську культуру, тобто - культуру народу, рішуче повернутого до Європи... Курков показує нам повсякденне життя людей у стані війни. Іноді - абсурдне щоденне життя, позначене опором, солідарністю та непохитною рішучістю. Написана уїдливим тоном - то трагічним, то жартівливим -, однак завжди щирим, «Наша щоденна війна» дозволяє нам краще зрозуміти ставки конфлікту, а також те, як його день у день переживають люди", - йдеться в анотації.

З англійської книжку переклали Оділь Деманж і Йоганн Бір.

  • У листопаді минулого  року в межах ініціативи "Одне місто. Одна книга" у столиці Австрії Відні надрукували  100 тисяч примірників книги Андрія Куркова "Пікнік на льоду" та безкоштовно розповсюджували серед жителів. "Пікнік на льоду" є найвідомішим твором Куркова. Роман перекладено більш як 30 мовами. Українською роман вперше вийшов під назвою "Смерть чужого" у 2000 році в перекладі Леся Герасимчука.
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