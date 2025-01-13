Книга Андрія Куркова отримала французьку премію Transfuge за найкращу європейську книгу

"Наша щоденна війна" - другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії". Придбати її можна буде з лютого у Франції.

Книжка українського письменника та журналіста Андрія Куркова "Наша щоденна війна" отримала французьку премію Transfuge у номінації за найкращу європейську книжку.

"Премія Transfuge (Paris, France) за кращу європейську книгу!)) Дякую!!!", - написав він у фейсбуці.

"Наша щоденна війна" - другий том "Щоденників про життя України під час російської агресії". Перший том мав назву "Журнал вторгнення".

Премія Transfuge започаткована в 2015 році однойменним журналом. Вона вручається за найкращі перекладні на французьку мову книги, зокрема - європейських авторів. Раніше також була номінація за найкращий російський роман.

Придбати книжку у Франції можна буде з лютого. На сайті видавництва Noir sur blanc, що видало книжку, зазначають, що це - "винятковий текст".

"Через 10 років після анексії Криму, через два роки після вторгнення в Україну, Курков показує спроби Росії вже протягом кількох століть знищити українську культуру, тобто - культуру народу, рішуче повернутого до Європи... Курков показує нам повсякденне життя людей у стані війни. Іноді - абсурдне щоденне життя, позначене опором, солідарністю та непохитною рішучістю. Написана уїдливим тоном - то трагічним, то жартівливим -, однак завжди щирим, «Наша щоденна війна» дозволяє нам краще зрозуміти ставки конфлікту, а також те, як його день у день переживають люди", - йдеться в анотації.

З англійської книжку переклали Оділь Деманж і Йоганн Бір.