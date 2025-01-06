Лідерами за кількістю нагород стали «Бруталіст», «Емілія Перес», а також «Сьоґун».

Стали відомі імена переможців 82-ї премії «Золотий глобус», повідомляє портал Moviegram.

Стрічка «Бруталіст» (The Brutalist) режисера Брейді Корбета виборола перемогу у номінаціях «Найкращий фільм (драма)» – «Бруталіст» (The Brutalist), «Найкраща чоловіча роль» (відзначили Едріана Броуді). А Корбет лідирує у номінації «Найкращий режисер».

Кримінальний мюзикл «Емілія Перес» Жака Одіяра може похвалитися перемогою у чотирьох номінаціях: «Найкращий фільм (комедія або мюзикл)», «Найкращий неангломовний фільм», «Найкраща жіноча роль другого плану» (Зої Салдана), і «Найкраща оригінальна пісня» (El Mal).

Голлівудська асоціація кінокритиків відзначила як найкращий серіал «Сьоґун». Крім того, він виборов лідерство у ще трьох номінаціях: «Найкраща жіноча роль серіалу» (Анна Савай), «Найкраща чоловіча роль серіалу» (Хіроюкі Санада) і «Найкраща чоловіча роль другого плану (телебачення)» (Таданобу Асано).

«Найкращим мінісеріалом або телефільмом» стало «Оленя» (Baby Reindeer). «Найкраща жіноча роль другого плану (телебачення)» дісталася його акторці Джессіці Ґаннінґ.«Хитрощі» здобули перемогу у номінаціях «Найкращий серіал (комедія або мюзикл)» і «Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл)» (Джин Смарт).

Серед інших переможців «Золотого глобусу»: