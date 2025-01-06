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Стали відомі імена переможців 82-ї премії «Золотий глобус»

Лідерами за кількістю нагород стали «Бруталіст», «Емілія Перес», а також «Сьоґун».

Стали відомі імена переможців 82-ї премії «Золотий глобус»
на церемонії нагородження премії «Золотий глобус»
Фото: скриншот відео

Стали відомі імена переможців 82-ї премії «Золотий глобус», повідомляє портал Moviegram.

Стрічка «Бруталіст» (The Brutalist) режисера Брейді Корбета виборола перемогу у номінаціях «Найкращий фільм (драма)» – «Бруталіст» (The Brutalist), «Найкраща чоловіча роль» (відзначили Едріана Броуді). А Корбет лідирує у номінації «Найкращий режисер».

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Кримінальний мюзикл «Емілія Перес» Жака Одіяра може похвалитися перемогою у чотирьох номінаціях: «Найкращий фільм (комедія або мюзикл)», «Найкращий неангломовний фільм», «Найкраща жіноча роль другого плану» (Зої Салдана), і «Найкраща оригінальна пісня» (El Mal).

Голлівудська асоціація кінокритиків відзначила як найкращий серіал «Сьоґун». Крім того, він виборов лідерство у ще трьох номінаціях: «Найкраща жіноча роль серіалу» (Анна Савай), «Найкраща чоловіча роль серіалу» (Хіроюкі Санада) і «Найкраща чоловіча роль другого плану (телебачення)» (Таданобу Асано).

«Найкращим мінісеріалом або телефільмом» стало «Оленя» (Baby Reindeer). «Найкраща жіноча роль другого плану (телебачення)» дісталася його акторці Джессіці Ґаннінґ.«Хитрощі» здобули перемогу у номінаціях «Найкращий серіал (комедія або мюзикл)» і «Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл)» (Джин Смарт).

Серед інших переможців «Золотого глобусу»:

  • Найкращий анімаційний фільм – «Потік. Останній кіт на Землі», реж. Гінтс Зільбалодіс;
  • Досягнення у прокаті – «Wicked: Чародійка»;
  • Найкраща жіноча роль (драма) – Фернанда Торрес («Я досі тут»);
  • Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл) – Демі Мур («Субстанція»);
  • Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл) – Себастіан Стен («Інша людина»);
  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Кіран Калкін («Реальний біль»);
  • Найкращий сценарій – «Конклав») – Пітер Строхан;
  • Найкращий саундтрек – Трент Резнор, Аттікус Росс («Суперники»);
  • Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл) – Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);
  • Найкраща жіноча роль (мінісеріал або телефільм) – Джоді Фостер («Справжній детектив: Нічна країна»);
  • Найкраща чоловіча роль (мінісеріал або телефільм) – Колін Фаррелл («Пінгвін»);
  • Найкращий стендап – Алі Вонґ.
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