​Більше 50 тисяч українців подали заявки на участь у програмі "єКнига"

Заявки на участь у програмі “єКнига” подали понад 50 тис. вісімнадцятирічних українців.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
3 грудня перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень. Ці гроші можна буде використати на придбання паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою.
Виплати можна витратити впродовж трьох місяців із дня нарахування у книгарнях або на сайтах, які приєдналися до проєкту.
Щоб скористатися програмою, треба:
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встановити застосунок Дія на смартфон;
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відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для “єКниги” в одному з банків-учасників програми;
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подати заяву в застосунку Дія.
У червні Зеленський підписав закон про впровадження сертифікатів для молоді на купівлю книг та відшкодування книгарням за оренду. Парламент ухвалив цей документ 22 травня.