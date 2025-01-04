​Більше 50 тисяч українців подали заявки на участь у програмі "єКнига"

50 тисяч українців подали заявки на участь у програмі "єКнига"

Заявки на участь у програмі “єКнига” подали понад 50 тис. вісімнадцятирічних українців.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

3 грудня перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень. Ці гроші можна буде використати на придбання паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою.

Виплати можна витратити впродовж трьох місяців із дня нарахування у книгарнях або на сайтах, які приєдналися до проєкту.

Щоб скористатися програмою, треба:

встановити застосунок Дія на смартфон;

відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для “єКниги” в одному з банків-учасників програми;

подати заяву в застосунку Дія.

У червні Зеленський підписав закон про впровадження сертифікатів для молоді на купівлю книг та відшкодування книгарням за оренду. Парламент ухвалив цей документ 22 травня.