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​Більше 50 тисяч українців подали заявки на участь у програмі "єКнига"

Перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень.

​Більше 50 тисяч українців подали заявки на участь у програмі "єКнига"
50 тисяч українців подали заявки на участь у програмі "єКнига"
Фото: єКнига

Заявки на участь у програмі “єКнига” подали понад 50 тис. вісімнадцятирічних українців.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

3 грудня перші заявники отримали виплати у розмірі 908 гривень. Ці гроші можна буде використати на придбання паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою.

Виплати можна витратити впродовж трьох місяців із дня нарахування у книгарнях або на сайтах, які приєдналися до проєкту

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Щоб скористатися програмою, треба: 

  • встановити застосунок Дія на смартфон;

  • відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для “єКниги” в одному з банків-учасників програми;

  • подати заяву в застосунку Дія. 

У червні Зеленський підписав закон про впровадження сертифікатів для молоді на купівлю книг та відшкодування книгарням за оренду. Парламент ухвалив цей документ 22 травня.

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