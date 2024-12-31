До Держреєстру національного культурного надбання внесли 11 унікальних музейних предметів

Серед внесених до Державного реєстру національного культурного надбання - твори Казимира Малевича та Іллі Репіна.

Експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК) внесла 11 унікальних музейних предметів до Державного реєстру національного культурного надбання.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Експертно-фондова комісія відновила свою роботу після тривалої перерви, перше засідання відбулося 30 грудня.

Серед внесених до Державного реєстру національного культурного надбання - твори двох видатних українських художників, Казимира Малевича та Іллі Репіна.

Зокрема, картина Казимира Малевича “Суперматизм-65” з колекції Харківського художнього музею, що є яскравим прикладом художнього стилю супрематизму, який Малевич започаткував у 1915 році.

Також з колекції Харківського художнього музею до Держреєстру занесено картину Іллі Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому султанові”.

До Держреєстру внесли і Євангеліє Апракос 1707 року (друк Києво-Печерської Лаври) зі збірки Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова. Євангеліє є примірником-оригіналом рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату та одним з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.