​Головою Правління Української Кіноакадемії став Пилип Іллєнко

Правління Української Кіноакадемії очолив продюсер Пилип Іллєнко.

Про це повідомила пресслужба Української Кіноакадемії.

Кандидатуру Іллєнка підтримали під час голосування члени Правління УКА.

“Українська Кіноакадемія — це професійне об’єднання українських кінематографістів, яке має бути простором для діалогу та взаємної підтримки, аби консолідувати нашу спільноту й разом працювати над збереженням та розвитком українського кіно як важливого інструменту національної самоідентифікації, культурного спротиву та міжнародної підтримки під час війни”, - зазначив Іллєнко.

Пилип Іллєнко має багаторічний досвід роботи в кіноіндустрії: