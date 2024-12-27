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​Головою Правління Української Кіноакадемії став Пилип Іллєнко

Його кандидатуру підтримали під час голосування члени Правління УКА.

​Головою Правління Української Кіноакадемії став Пилип Іллєнко
Пилип Іллєнко
Фото: Українська Кіноакадемія

Правління Української Кіноакадемії очолив продюсер Пилип Іллєнко.

Про це повідомила пресслужба Української Кіноакадемії.

Кандидатуру Іллєнка підтримали під час голосування члени Правління УКА.

“Українська Кіноакадемія — це професійне об’єднання  українських кінематографістів, яке має бути простором для діалогу та взаємної підтримки, аби консолідувати нашу спільноту й разом працювати над збереженням та розвитком українського кіно як важливого інструменту національної самоідентифікації, культурного спротиву та міжнародної підтримки під час війни”, - зазначив Іллєнко.

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Пилип Іллєнко має багаторічний досвід роботи в кіноіндустрії:

  • Очолював Державне агентство України з питань кіно.
  • З 2019 року є активним членом Української Кіноакадемії. У 2020–2022 роках обіймав посаду голови Правління УКА. 
  • Із 2020 року є засновником і директором компанії «Іллєнко Фільм Продакшенс» та працює продюсером у студії постпродакшну «Morekwa Cinema Lab». 
  • У 2021 році став членом Національної спілки кінематографістів України, а з 2022 є членом Європейської кіноакадемії.
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