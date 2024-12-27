​Головою Правління Української Кіноакадемії став Пилип Іллєнко

Правління Української Кіноакадемії очолив продюсер Пилип Іллєнко.
Про це повідомила пресслужба Української Кіноакадемії.
Кандидатуру Іллєнка підтримали під час голосування члени Правління УКА.
“Українська Кіноакадемія — це професійне об’єднання українських кінематографістів, яке має бути простором для діалогу та взаємної підтримки, аби консолідувати нашу спільноту й разом працювати над збереженням та розвитком українського кіно як важливого інструменту національної самоідентифікації, культурного спротиву та міжнародної підтримки під час війни”, - зазначив Іллєнко.
Пилип Іллєнко має багаторічний досвід роботи в кіноіндустрії:
- Очолював Державне агентство України з питань кіно.
- З 2019 року є активним членом Української Кіноакадемії. У 2020–2022 роках обіймав посаду голови Правління УКА.
- Із 2020 року є засновником і директором компанії «Іллєнко Фільм Продакшенс» та працює продюсером у студії постпродакшну «Morekwa Cinema Lab».
- У 2021 році став членом Національної спілки кінематографістів України, а з 2022 є членом Європейської кіноакадемії.