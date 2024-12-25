На фронті загинув поет-модерніст Олексій Безпальцев

Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Під час виконання бойового завдання на Харківщині у віці 34 років загинув поет-модерніст Олексій Безпальцев.

Про це повідомляє PEN Ukraine.

На фронті під час виконання бойового завдання у Харківській області на 34 році життя загинув поет-модерніст Олексій Безпальцев. До того, військовий рік тримав оборону на Покровському.

"Олексій Безпальцев — харківський поет та прозаїк, який запам’ятався своїми емоційними виступами", — ідеться у повідомленні.

"Тіп би не хотів, що ми всі сухарились. Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду — Олексій "Шляпа" Безпальцев", — написав про нього один зі знайомих.