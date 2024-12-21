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Канадська провінція офіційно започаткувала місяць української культурної спадщини

В Онтаріо внесок української громади відзначили на законодавчому рівні.

Канадська провінція офіційно започаткувала місяць української культурної спадщини
Українці в Канаді
Фото: Ukrainian World Congress

Провінція Онтаріо в Канаді у вересні наступного року вперше відзначить місяць української культурної спадщини. Відповідний закон, схвалений місцевим парламентом, офіційно набув чинності.

Як передає "Укрінформ", автором ініціативи став депутат Шереф Сабаві. Він пояснив її бажанням віддати належне внеску української громади у розвиток Онтаріо. 

Вересень обрано не випадково: саме 7 вересня 1891 року є задокументованою датою прибуття до провінції перших мігрантів з української землі. Окрім того, за словами Сабаві, цей місяць близький до дати Дня Незалежності України. 

Генеральний консул України Олег Ніколенко подякував законотворцям та назвав їхнє рішення "демонстрацією непохитної підтримки українському народу у його боротьбі за свободу та демократію". 

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