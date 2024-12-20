Війна і музеї України: виклики і перспективи

Тисяча днів, які Україна прожила в повномасштабній війні, змусили підбити підсумки в кожній сфері суспільного життя. Не виняток музейна діяльність. Окрім шалених втрат, які музеям принесла окупація Маріуполя, Бердянська, Херсона, а на початку також північних частин Київщини, Чернігівщини, Сумщини, окремі музейники зауважують певні позитивні зрушення. Якщо в перші дні війни музеї переймалися виключно тим, аби спакувати все найцінніше й евакуювати, то з хиткою стабілізацією постало питання, як і з чим працювати далі? Старший науковий співробітник Музею війни Роман Кабачій розповідає, яким є процес переосмислення в його музеї та партнерських закладах, що стикнулися з однаковими викликами.

У перший день повномасштабного вторгнення гендиректор Музею війни Юрій Савчук особисто спакував і вивіз виставку «За волю України». Це був перший масштабний українсько-американський проєкт, присвячений модерним українським військовим формаціям, зародженим у Першу світову війну та в Перших визвольних змаганнях. Виставка проходила у приміщенні колишнього Музею локальних конфліктів, який нині є Виставковим центром Музею війни. У наступні дні працівники спакували найцінніше з головної експозиції та відправили на захід країни. Проте вже 5 березня 2022-го в музеї з’явився перший артефакт-свідок великої війни — головний прапор країни, знятий для оновлення, але залишений на зберігання. Зараз він підвішений до стелі у вступному залі Головного корпусу.

Фото: Роман Пупенко, Музей війни «Юрій Савчук, гендиректор Музею війни, під час виставки «…за межею свого рідного краю»

Головний корпус під монументом «Батьківщина-мати» був зачиненим для відвідувачів з 24 лютого 2022-го до 1 жовтня 2023-го, тож активніше використовували інші приміщення: Виставковий центр, у якому вже 8 травня 2022 відкрили виставку «Україна — розп’яття», що зібрала близько 1700 артефактів з деокупованих районів Київщини й Чернігівщини. Через рік вона отримає «музейний Оскар» у Лондоні (спеціальна нагорода журі міжнародної премії Museum and Heritage Awards-2023. — Ред.). Її частини в різних конфігураціях покажуть за кордоном, у тому числі в ООН, де екскурсії нею водитиме постійний представник України Сергій Кислиця.

Фото: надано Музеєм війни Виставка «Україна — розп’яття» у Музеї війни.

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Виставка «Україна — розп’яття» у Музеї війни.

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Виставка «Україна — розп’яття» у Музеї війни.

Також вперше для експонування почали використовувати Нижню браму Києво-Печерської фортеці XVIII ст. Там від 24.02.2022 пройшли кілька цікавих проектів, які поєднували / порівнювали події Другої світової й сучасної війни Росії проти України: «Лендліз. Перезавантаження» (куратор Андрій Солонець) — про західну допомогу Україні; «Обереги з війни» (кураторка Світлана Даценко) — з артефактами, які вважали захисними під час Другої світової та після неї; «24.02» (кураторка Людмила Рибченко) — з докладним аналізом перших годин, дня, тижня повномасштабного вторгнення; виставка до 10-ліття батальйону «Айдар» (кураторка Ірина Коцаб’юк).

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Виставка «Обереги з війни»

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Виставка «Обереги з війни»

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Виставка «Обереги з війни»

У Верхній (малій) брамі відкрили мультимедійний проєкт «Діти…», що розповідає про загиблих від рук росіян українських дітей. Проєкцію з фото супроводжує музична композиція «Спи, моє дитя» (Руслан Горовий, Сергій Жадан, Віктор Верба). Його відвідують більшість іноземних урядових делегацій, які приїздять до Києва.

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Проєкт «Діти…» у Музеї війни

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Президентка Молдови Мая Санду відвідала Музей війни

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Проєкт «Діти…» у Музеї війни

Згодом музейні простори почали розширювати. Зробили ремонт у технічних приміщеннях Виставкового центру: там у рамках проєкту «Тризуб Батьківщини» (більше знаний як заміна герба СРСР на щиті монумента на тризуб) до цього часу працює виставка, присвячена історії тризуба: знак князя Володимира в середньовіччі, відродження в часи Перших змагань і УНР, використання в народній творчості в міжвоєнний період (зрозуміло, за межами СРСР), на Майдані 2013–2014 рр. і в сучасній російсько-українській війні. Зараз музей продовжує активні ремонтні роботи в Головному корпусі, що дадуть нові можливості у виставковій і фондовій діяльності.

Фото: Роман Пупенко, Музей війни

Коли безпекові умови дозволили відкрити Головний корпус (нагадаю, після заміни герба СРСР на тризуб, щодо якої в Україні точилися запеклі дискусії, в російській пропаганді посипалися заклики вдарити по монументу, бо «вони ізнасіловалі русскую женщіну тим тризубом»), інтерес до «Батьківщини-матері» зріс у рази. З часу повномасштабного вторгнення найвищий монумент у Європі та третій за висотою монумент жінки у світі набрав популярності через патріотичні меми. Мистецтвознавиця Діана Клочко зібрала їх і сформулювала запитання: «Чому українці можуть набивати тату з "Батьківщиною-матір'ю", у тому числі з тризубом, але бояться його уявити реально на цьому монументі?». Після опитування в Дії (заміну герба СРСР на тризуб підтримали 85 % респондентів) у результаті дуже копіткої і затратної роботи цей проєкт реалізували. Інтерес до відкритого врешті символу незламності, яким став монумент «Матьківщина» (так його колись назвав художник Сергій Поярков), спонукав і до відвідин музею, його експозицій.

Фото: Роман Пупенко, Музей війни

Фото: Роман Пупенко, Музей війни

Фото: Роман Пупенко, Музей війни

Популярною була, приміром, виставка «Загроза з неба» — про збиті російські дрони, реалізована спільно з ГУР і «Новою поштою». Чи виставка про Суджанський регіон і його історичні зв’язки з Україною, відкрита вже за місяць від початку Курської операції Сил оборони, з назвою «…за межею свого рідного краю» (цитата зі сільського збору мешканців регіону в 1920-х, на якому вимагали приєднання до України). Друга частина цієї виставки — фото із Суджі та з околиць, які музейний фотограф Роман Пупенко зробив у серпні 2024-го.

Фото: Роман Пупенко, Музей війни Юрій Савчук, гендиректор Музею війни, під час виставки «…за межею свого рідного краю»

Максимально зросла відвідуваність двох оглядових майданчиків монумента (36 м, оглядовий по повному колу «під спідницею Батьківщини-матері»; і 92 м, за її щитом). Незважаючи погоду. Це позначається на зростанні фінансових надходжень (квиток на верхній майданчик коштує 500 грн. — Ред.).

Коли згадана Діана Клочко в лекції про меми говорила про те, що наш монумент є атракцією і працює на Перемогу, вона була цілковито права. Зараз, коли заходи краще планувати в місці, де є укриття, зал під «Батьківщиною-матір'ю», який сам по собі є укриттям, — популярна локація. Кількість орендошукачів зросла: у залі проводять від наукових конференцій до ДВІЖу й національного відбору Євробачення. Крім того, на території Музею війни знімають кліпи зірки світового масштабу: бельгійський репер Damso, американські рокери Frightened Rabbit, британська співачка Paloma Faith Crybaby, нідерландський гурт Within Temptation — і це також не безкоштовно.

У важкі часи війни музейні простори також перебирають на себе певні соціальні функції, які раніше не були їм властиві. Про це чимало говорили на дискусіях Міжнародного форуму Via Carpatia, що пройшов у Києві 12–13 листопада 2024-го. До дискусій долучилися музейники, книговидавці, художники, представники театральної та кіновиробничої сфер.

Представниця Музею Революції гідності Ольга Сало розвинула тезу про те, які зміни відбулися в музейній сфері після 24 лютого 2022-го: «Музеї були змушені переглянути свою функцію, шукати простір для діяльності із сучасними митцями, але також для усвідомлення своєї ролі. Раніше не було очевидно, що музей — це такий собі форум, до якого приходять не тільки відвідати, послухати екскурсовода в експозиції, а й для того, щоб поспілкуватися в умовах, коли зростає запит на з’ясування власної ідентичності». Побоювання її інституції, що з повномасштабною війною згасне інтерес до теми Майдану, не виправдалися: «Ба більше, чимало відвідувачів з різних регіонів зізнаються, що до 2022 року вважали Майдан негативним явищем у нашій історії, що краще б його не було, він був для них тригером початку війни у 2014-му. Зараз вони розуміють, що Росія була агресором завжди, а Майдан був нашим першим успішним досвідом спротиву цій агресії».

Фото: Кирило Авраменко, Via Carpatia Ганна Криволап

Художниця Ганна Криволап розповіла на Via Carpatia про тенденцію, яка виникла у зв’язку з тим, що музеї сховали чи вивезли в евакуацію найцінніше, а відтак вивільнили площі для експонування сучасного мистецтва. Сама вона за рік відкрила чотири персональні виставки в Україні, хоч раніше обмежувалася однією, фокусуючись більше на експозиціях за кордоном.

Фото: надано Музеєм війни Фото: надано Музеєм війни Фото: надано Музеєм війни Фото: надано Музеєм війни Фото: надано Музеєм війни Фото: надано Музеєм війни

У Музеї війни на подібних площах зараз триває глобальна виставка «Війна: зворотна перспектива», у якій сучасне мистецтво про війну межує з творами українського радянського мистецтва з фондів музею, створеними і під час Другої світової, і пізніше — про Другу світову. Паралелі прочитуються неозброєним оком, хоч, як завжди в музеях, краще потрапити на кураторську екскурсію (Антон Логов, Марина Богуш, Юрій Горпинич). У просторі цієї виставки вже пройшли кілька публічних заходів, зокрема, дискусія про те, як трактувати радянське мистецтво, згромаджене в запасниках українських музеїв.

Фото: Кирило Авраменко, Via Carpatia Богдан Тихолоз

Про роль музеїв як місця зустрічі розповів на форумі Via Carpatia директор Музею Франка у Львові Богдан Тихолоз. За його словами, оскільки цей музей позиціонує себе як Дім Франка і відвідувачів трактує як майбутніх приятелів, то працювати в цьому напрямку легко: «Музеї — шелтери за своєю природою. Вони в надійних укриттях повинні зберегти ті культурні цінності, які визначають нашу ідентичність. Музей — це не тільки скарбниця, не тільки укриття, не тільки сховище. Музей — це форум, це місце дискусії, місце формування ідентичності». Тихолоз переконаний, що після викликів російської агресії, коли музеї подекуди стають мішенями, відповідальність за роботу з творення ідентичності зросла в рази: «Це місця для людей, які ніде деінде, може, не зустрілися б: ні у школі, ні в університеті. Для локальних спільнот і внутрішньо переміщених осіб, для наших закордонних гостей і партнерів. Вони, може, вперше зустрічаються і випрацьовують спільну формулу нашої модерної ідентичності».

Зараз відбувається процес створення єдиного реєстру Музейного фонду України. Коли розробники почали збирати інформацію від близько 800 українських музеїв, у яких згромаджено близько 12 млн артефактів, то виявилося, що 32 % музеїв не підключені до інтернету, а кожен четвертий не має комп’ютера. В умовах, коли загроза бути зруйнованим чи окупованим існує щодня, необхідність оцифрувати музейні колекції є першорядним завданням, котре повинно йти паралельно із суспільною роботою. Музей війни хоч і був серед розробників єдиного реєстру, щойно доєднується до процесу. Певна проблема існує в тому, щоб вносити дані про нові надходження водночас і до внутрішньої системи, до якої склалася довіра, і до реєстру, щоб знайти людський ресурс на перенесення даних про ті 400 тис. з лишком експонатів, що нагромаджені до початку російсько-української війни 2014 р., і про ті наразі 22 тис., що зібрані про цю війну.

Фото: Кирило Авраменко, Via Carpatia Ольга Сало

За спостереженням Ольги Сало, настав такий час, коли окремі люди, родини почали активно вплітати свої історії у спільну велику, ділитися спогадами, особистими речима. Змарнувати такий час — втратити щось назавжди: «Ми, власне, не гаємо часу, щоб переосмислити свою роль. Музеї стали згуртованішими, зрозуміли, що є спільнотою, зрозуміли важливість кожного».