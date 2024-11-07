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У Києві пройде 7-й форум Via Carpatia

У його рамках покажуть виставу Івано-Франківського драмтеатру «Дзяди» за поемою Адама Міцкевича про спротив Російській Імперії.

У Києві пройде 7-й форум Via Carpatia
Фото: Via Carpatia

11-13 листопада у  Києві пройде Сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024. 

Під час форуму відбудуться наступні заходи:

  • Міжнародна конференція з фокусом на роль Карпат як культурного шелтера та осмисленням феномену культурного розвитку й громадянської спільнодії часів брутальної війни.

  • «Українсько-польська зустріч», ініційована співголовами депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Миколою Княжицьким та Артемом Ковальовим, а також головою польсько-української парламентської групи Марціном Босацьким.

  • «Контекст: війна» - літературно-мистецька зустріч військових письменників (Олена Мокренчук, Сергій Пантюк, Володимир Скоростецький, Віталій Запека, Богдан Назаренко, Роман Дронюк, Андрій Гуменюк, Рустам Дмитрук, Олена Лотоцька, Сергій Дзюба, Олександр Продан, Мирослав Откович, Володимир Коротя, Валерій Пальчик, Олег Бородай, Андрій Карпенко, Леонід Матюхін, Руслан Леськів).

  • Київська прем’єра вистави «Дзяди» за поемою Адама Міцкевича у постановці Івано-Франківського драмтеатру та польської режисерки Майї Клечевської. Виставу визнали головною театральною подією 2023 року у Польщі. Постановка увійшла до шорт-листа в номінації «За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм» Фестивалю-Премії «ГРА»-2024.

  • Вручення щорічної премії «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів» імені польського письменника і філософа Станіслава Вінценза.

Заходи Форуму Via Carpatia 2024 традиційно наживо транслюватиме телеканал «Еспресо». Дискусійні панелі конференції покаже польський телеканал TVP World.

Про форум Via Carpatia:             

  • Від початку створення, із 2018-го року форум Via Carpatia відбувався на Гуцульщині - у Верховині та Криворівні, а також у Львові та Івано-Франківську. 
  • Форум Via Carpatia 2024 відбувається за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».Літературно-мистецьку зустріч «Контекст: війна» підтримав Український інститут книги.
  • Взяти у часть у Форумі можна за реєстрацією.
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