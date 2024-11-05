У Києві покажуть культові німецькі фільми поза кінотеатрами

9-12 листопада Goethe-Institut в Україні проведе покази чотирьох культових німецьких фільмів у рамках проєкту “Кіно поза екраном: знакові німецькі фільми у місті”. Про це повідомила пресслужба інституції.

Перший показ пройде в Мистецькому арсеналі 9 листопада о 16:00, в знаковий для Німеччини день — день падіння Берлінського муру. Покажуть фільм “Прості складнощі Ніко Фішера” (“Oh Boy”), чорно-білу трагікомедію режисера Яна Оле Герштера 2012 року. У фільмі йдеться про юнака, який кинув університет і опиняється на порозі дорослого життя, блукаючи вулицями Берліна.

10 листопада в Urban Space 500 о 19:00 відбудеться показ фільму режисера Міхаеля Ханеке “Біла стрічка”, який здобув Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю у 2009 році. Фільм зображує похмуре суспільство та сім’ю в селі на півночі Німеччини напередодні Першої світової війни.

В книгарні “Сенс” на Хрещатику фільм демонструватимуть 11 листопада о 19:00. Це історична драма “Ельзер - Він міг би змінити світ” (“Elser - Er hätte die Welt verändert”, 2015), знатий режисером Олівером Гіршбігелем. Фільм розповідає про тесляра Георга Ельзера, який намагається вбити німецького диктатора.

12 листопада о 19:00 у “Довженко-центрі” можна буде переглянути фільм “Тонні Ердман” (2016) режисерки Марен Аде про складні стосунки між батьком та його дорослою донькою. Фільм був висунутий Німеччиною на премію «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

На завершення програми, 13 листопада о 18:00відбудеться особлива подія “Вежа. Ре:інсталяція німецького кіно” з електронним музичним супроводом наживо у Concert Hall на Кирилівській 41 у співпраці з ∄ та Photinus Studio.

«Ми прагнемо показати українській аудиторії ширший погляд на німецьке кіно, яке вже впевнено можна назвати класикою. Ця серія показів відображає наше бажання не просто продемонструвати знакові фільми, а й створити унікальний досвід, коли мистецтво виходить за межі кінотеатрів і стає частиною міського простору. Це своєрідний культурний діалог, що сприяє взаєморозумінню між нашими народами. Ми сподіваємося, що ці події дозволять відвідувачам не лише ближче познайомитися з німецьким кіномистецтвом, а й відчути його глибокий контекст і історію», — каже директор Goethe-Institut в Україні Фабіан Мюльталер.

На показ у Мистецькому Арсеналі можна потрапити за реєстрацією (вона також дає можливість подивитись виставку Олени Турянської “Агапе. Абсолютна любов”). На інші події вхід вільний.