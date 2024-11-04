У Відні роздадуть 100 тисяч примірників роману Андрія Куркова "Пікнік на льоду"

Роман українського письменника Андрія Куркова "Пікнік на льоду" став книгою 2024 року віденської ініціативи "Одне місто. Одна книга".

У межах ініціативи "Одне місто. Одна книга" у столиці Австрії Відні надрукують 100 тисяч примірників книги Андрія Куркова "Пікнік на льоду" та безкоштовно розповсюджуватимуть серед жителів.

Про це повідомляють на офіційному сайті кампанії, пише "Суспільне.Культура".

У 2024 році у межах кампанії "Одне місто. Одна книга" у Відні безкоштовно надрукують та роздадуть 100 тисяч примірників бестселера українського письменника Андрія Куркова "Пікнік на льоду".

Сюжет роману розгортається довкола пригод журналіста Віктора Золотарьова у пострадянському Києві. Він отримує незвичайне завдання від однієї провідної газети: писати некрологи про відомих впливових людей, які... поки ще живі. Поступово він розуміє, що став учасником серйозної гри якихось тіньових структур, вийти з якої живим практично неможливо.

"Пікнік на льоду" є найвідомішим твором Куркова, роман перекладено більш як 30 мовами. Українською роман вперше вийшов під назвою "Смерть чужого" у 2000 році в перекладі Леся Герасимчука.

Урочиста презентація книги у Відні відбудеться 19 листопада о 19:00 у Віденській ратуші. Примірники будуть безкоштовно роздавати в пунктах розповсюдження.