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Австрійський парламент отримав першого в історії спікера-праворадикала

Представник партії-переможця виборів зміг обійняти другу за вагою посаду в державі.

Австрійський парламент отримав першого в історії спікера-праворадикала
Вальтер Розенкранц
Фото: EPA/UPG

Нове скликання парламенту Австрії обрало спікера, яким вперше за історію законодавчого органу став представник партії, що сповідує крайню праву ідеологію.

Як повідомляє Reuters, крісло глави шляхом таємного голосування дісталося 62-річному Вальтеру Розенкранцу з Партії свободи, яка стала переможницею виборів. Раніше юрист за фахом виступав у ролі австрійського омбудсмана.

Обрання Розенкранца стало можливим завдяки згоді голосувати за нього з боку консерваторів. Проте вести коаліційні перемовини з праворадикалами інші політичні сили відмовилися, через що найбільша фракція не братиме участі у формуванні уряду. 

Новий спікер викликав критику з боку "лівих" партій та представників єврейської спільноти: Розенкранцу закидають ультраправі погляди на австрійське минуле та відбілювання репутації нацистів. 

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