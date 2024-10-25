Австрійський парламент отримав першого в історії спікера-праворадикала

Представник партії-переможця виборів зміг обійняти другу за вагою посаду в державі.

Нове скликання парламенту Австрії обрало спікера, яким вперше за історію законодавчого органу став представник партії, що сповідує крайню праву ідеологію.

Як повідомляє Reuters, крісло глави шляхом таємного голосування дісталося 62-річному Вальтеру Розенкранцу з Партії свободи, яка стала переможницею виборів. Раніше юрист за фахом виступав у ролі австрійського омбудсмана.

Обрання Розенкранца стало можливим завдяки згоді голосувати за нього з боку консерваторів. Проте вести коаліційні перемовини з праворадикалами інші політичні сили відмовилися, через що найбільша фракція не братиме участі у формуванні уряду.

Новий спікер викликав критику з боку "лівих" партій та представників єврейської спільноти: Розенкранцу закидають ультраправі погляди на австрійське минуле та відбілювання репутації нацистів.