Польща пообіцяла тримати розширення ЄС у фокусі під час головування

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив головний пріоритет для свого уряду під час головування в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня та триватиме упродовж пів року.
Як пише Reuters, посадовець заявив, що держава зосередиться на політиці розширення ЄС. Проте Україні зарано радіти, проєктуючи ці слова на себе.
Справа в тому, що Туск виголосив цю обіцянку у Белграді під час свого візиту для зустрічі з проросійським президентом Сербії Александром Вучичем. Відповідно до "фокусу на розширення" польський прем'єр включив тісну взаємодію з одним із найбільших європейських союзників Кремля.
- Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Угорщина на час свого головування фактично заморозила будь-які розмови про новий пакет санкцій проти Росії - тож в ЄС очікують, що після передачі повноважень Польщі санкційний процес відновиться.