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Польща пообіцяла тримати розширення ЄС у фокусі під час головування

Проте зроблена ця заява була не конкретно про Україну.

Польща пообіцяла тримати розширення ЄС у фокусі під час головування
Дональд Туск і Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив головний пріоритет для свого уряду під час головування в Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня та триватиме упродовж пів року.

Як пише Reuters, посадовець заявив, що держава зосередиться на політиці розширення ЄС. Проте Україні зарано радіти, проєктуючи ці слова на себе.

Справа в тому, що Туск виголосив цю обіцянку у Белграді під час свого візиту для зустрічі з проросійським президентом Сербії Александром Вучичем. Відповідно до "фокусу на розширення" польський прем'єр включив тісну взаємодію з одним із найбільших європейських союзників Кремля. 

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