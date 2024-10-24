Восьмеро росіян, які працювали у консульстві РФ у Познані, мають покинути Польщу

Російське консульство в Познані мають залишити троє дипломатів і п’ятеро адміністративно-технічних співробітників, повідомляє RMF24.

Ще двоє співробітників, які мали бути акредитовані в Польщі, більше не отримають цю акредитацію, зазначив прес-секретар МЗС Павло Вронський.

Він додав, що наразі невідомо, коли саме закриють російське консульство. Очікується, що це станеться на початку листопада.