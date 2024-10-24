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Восьмеро росіян, які працювали у консульстві РФ у Познані, мають покинути Польщу

Ще двоє співробітників не отримають акредитацію.

Восьмеро росіян, які працювали у консульстві РФ у Познані, мають покинути Польщу
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Російське консульство в Познані мають залишити троє дипломатів і п’ятеро адміністративно-технічних співробітників, повідомляє RMF24.

Ще двоє співробітників, які мали бути акредитовані в Польщі, більше не отримають цю акредитацію, зазначив прес-секретар МЗС Павло Вронський.

Він додав, що наразі невідомо, коли саме закриють російське консульство. Очікується, що це станеться на початку листопада.

  • Російське консульство у Познані відкрили у 1946 році за угодою між посольством Радянського Союзу та Міністерством закордонних справ Польської Народної Республіки. 
  • У 1948-му консульство призупинило свою діяльність і знову відкрилося лише у 1960 році. 
  • У 1971 році його перетворили на генеральне консульство. Крім того, генконсульства Росії також розташовані у Гданську та Вроцлаві, а посольство – у Варшаві.
  • 23 жовтня глава польського МЗС Радослав Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках.
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