Восьмеро росіян, які працювали у консульстві РФ у Познані, мають покинути Польщу

Російське консульство в Познані мають залишити троє дипломатів і п’ятеро адміністративно-технічних співробітників, повідомляє RMF24.
Ще двоє співробітників, які мали бути акредитовані в Польщі, більше не отримають цю акредитацію, зазначив прес-секретар МЗС Павло Вронський.
Він додав, що наразі невідомо, коли саме закриють російське консульство. Очікується, що це станеться на початку листопада.
- Російське консульство у Познані відкрили у 1946 році за угодою між посольством Радянського Союзу та Міністерством закордонних справ Польської Народної Республіки.
- У 1948-му консульство призупинило свою діяльність і знову відкрилося лише у 1960 році.
- У 1971 році його перетворили на генеральне консульство. Крім того, генконсульства Росії також розташовані у Гданську та Вроцлаві, а посольство – у Варшаві.
- 23 жовтня глава польського МЗС Радослав Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках.