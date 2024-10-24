Військові КНДР будуть справедливою ціллю для українців, - радник Білого дому Кірбі

Сполучені Штати Америки підтвердили, що Північна Корея перекинула своїх солдатів до Росії для допомоги Москві у її агресії проти України, що, на думку західних союзників, може означати серйозну ескалацію війни

Про це повідомляє "Голос Америки".

За даними американської розвідки, протягом жовтня цього року Північна Корея перекинула щонайменше 3000 солдатів на схід Росії.

Найманці прибули кораблем з району Вонсан у Північній Кореї до російського Владивостока. Вони вирушили на військові полігони на сході Росії, де зараз проходять

"Ми поки що не знаємо, чи будуть ці солдати воювати разом з російськими військовими, але це дуже тривожна ймовірність. Після завершення підготовки ці солдати можуть виїхати на захід Росії та взяти участь у бойових діях проти українських військових", – зазначив Кірбі.

Він наголосив, що якщо військові КНДР зрештою долучаться до прямих бойових дій, то вони стануть легітимною ціллю для українських військових.

"Якщо вони (військові КНДР, – ред.) все-таки відправляться воювати проти України, то це - справедлива ціль. Вони будуть легітимною ціллю, і українські військові захищатимуться від північнокорейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів. Тому ймовірність того, що будуть мертві та поранені північнокорейські солдати наслідок війни в Україні, є абсолютно реальною", – зазначив Кірбі.

За його словами, американська сторона активно консультується як з Україною, так й іншими партнерами, зокрема щодо того, якою може бути відповідь на цей крок зближення КНДР та РФ.

"Заглядаючи вперед, Сполучені Штати готові надати Україні сотні додаткових перехоплювачів протиповітряної оборони, десятки тактичних систем протиповітряної оборони, додаткову артилерію, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти та тисячі додаткових броньованих машин. Усе це допоможе зберегти ефективність України на полі бою", - додав радник Білого Дому.

Він нагадав і про фінансову допомогу Києву. Зокрема про те, що Президент Джо Байден оголосив, що з 50-ти мільярдів доларів, які Група Семи зобов’язалася надати Україні у вигляді позики, США виділять 20 мільярдів. Інші 30 мільярдів доларів кредитів надійдуть від інших партнерів по G7, включаючи Європейський Союз, Сполучене Королівство, Канаду та Японію.