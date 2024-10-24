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ЗМІ: ізраїльська атака вбила трьох ліванських військових

Унаслідок наступу Ізраїлю в Лівані загинуло понад 2500 осіб, повідомляє місцев влада.

ЗМІ: ізраїльська атака вбила трьох ліванських військових
Ізраїльська атака на місто Тир у Лівані, 23 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні ізраїльський удар убив трьох ліванських військовослужбовців на півдні Лівану, пише Reuters.

Ліванські солдати загинули під час евакуації поранених на околиці південного села Ятер, повідомила ліванська армія. Ізраїль наразі не прокоментував удар.

Цей район є частиною прикордонного регіону, який Ізраїль обстрілював під час свого наступу проти “Хезболли”.

Окрім того, BBC повідомило з посиланням на місцеву владу про щонайменше 19 жертв, зокрема шість жінок і п'ятеро дітей, під час ізраїльського удару у вівторок по будинку на півдні Лівану. Серед загиблих є колишній директор школи і три покоління його сім'ї, які жили в триповерховому будинку в селі Теффахта.

Загалом, як інформують посадовці, унаслідок наступу Ізраїлю в Лівані загинуло понад 2500 осіб, а понад 1 мільйон були змушені залишити свої будинки.

Водночас у Франції розпочалася конференція для згуртування підтримки Лівану, повідомляє France24. Паризька конференція спрямована на мобілізацію як гуманітарної допомоги, так і підтримки ліванських військових.

Конференцію відкрив президент Еммануель Макрон, який оголосив, що Париж надасть країні пакет допомоги на суму 100 мільйонів євро. Французькі організатори сподіваються, що фінансові зобов’язання учасників щодо надання гуманітарної допомоги покриють 426 мільйонів доларів, які, за словами ООН, потрібно Лівану терміново.

Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті та президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG
Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті та президент Франції Еммануель Макрон

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