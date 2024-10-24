У Польщі припинили десятки спроб російських диверсій

Минулого року у країні зафіксували 80 тисяч кібератак на критичну інфраструктуру та державні установи.

У МЗС Польщі пояснили, що закрили російське консульство у країні через політику гібридної війни РФ, яка відбувається на польському кордоні, у кіберпросторі та через диверсії.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, пише RMF24.

Він підкреслив, що рішення про закриття консульства є "контр-атакою і сигналом: ми не допустимо подібних дій".

Також заступник міністра розповів, що у Польщі припинили кілька десятків випадків диверсій.

"У нас війна в кіберпросторі – торік у нас було 80 тисяч спроб кібератак на критичну інфраструктуру та державні установи – це вдвічі більше, ніж раніше", – сказав він і уточнив, що, якщо Росія продовжить посилювати ці гібридні атаки, то не виключено, що посла РФ у Польщі Сергія Анжрєєва звільнять.