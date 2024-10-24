Фінляндія звинуватила РФ у провокаціях та кібератаках. Зокрема, країна зазнає "підозрілих актів саботажу та зривів", і вважає, що Росія бере участь у широкомасштабних операціях впливу проти неї та інших європейських країн.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне, пише Reuters.

НАТО і західні розвідслужби, зокрема фінська, попереджають, що Росія стоїть за ворожими діями, кількість яких зростає в євроатлантичному регіоні, від повторюваних кібератак і до пов'язаних із Москвою підпалами.

"Ми відчуваємо збої, акти саботажу, різні види шкоди та інструменталізовану міграцію, серед іншого. Це створює загальне відчуття невизначеності та невизначеності щодо того, що правда, а що ні", – зазначила міністерка.

Розслідування багатьох випадків триває, втім, ґрунтуючись на інформації, отриманій від цивільної та військової розвідки, є "чіткі ознаки, що вказують на Росію". Зокрема, зв'язок найочевидніший у GPS-перешкодах, які Фінляндія спостерігала у своєму морському та повітряному сполученні.

"Наразі Росія є головним суб'єктом, який бере участь у широкомасштабних операціях впливу проти нас", – сказала Ранне.

Деякі з підозрілих випадків пов’язані з вандалізмом і не мають ніякого зв’язку з державними структурами.

У жовтні скандинавська комунальна компанія Fortum повідомила, що щодня стикається з кібератаками як у Фінляндії, такі і в Швеції, і іноді помічає дрони та підозрілих людей поблизу своїх сайтів. Супутникові зв'язки електростанцій також були порушені.

Також найбільший банк регіону, Nordea, зазнав безпрецедентної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS) протягом кількох тижнів, що призвело до тимчасових перебоїв у роботі онлайн-сервісів.

Окрім цього, зафіксовано численні крадіжки на об'єктах водопостачання: поцупили технічне обладнання без очевидного фінансового мотиву.

Фінська служба безпеки Supo зазначає, що російські розвідувальні служби стають більш агресивними після того, як понад 700 російських дипломатів були вислані з країн Європи у відповідь на війну в Україні.

"Методи дій Росії стають дедалі агресивнішими... і їх все менше цікавлять побічні жертви", – сказав заступник голови Supo Теему Турунен.

Тим часом у США видали ордер на вилучення 41 домену, які використовувалися агентами російських спецслужб та їхніми довіреними особами для вчинення кіберзлочинів у США.