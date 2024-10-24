Норвегія заборонить користуватися соцмережами дітям до 15 років

Ліміти, що встановлювалися раніше, не були ефективними.

Норвезький уряд схвалив нові жорсткіші вікові обмеження для користування соціальними мережами: у скандинавській країні поза онлайном мають опинитися усі діти до 15 років.

Як пише The Guardian, таким чином керівна партія лейбористів прагне боротися з "владою алгоритмів", яка схиляє дітей до "однобічного сприйняття дійсності", а також допомогти батькам, які "прагнуть захистити своїх дітей, але не можуть сказати їм чітке "ні".

У Норвегії вже діє заборона мати сторінки у соціальних мережах для тих, хто не досяг 13-річного віку. Проте на практиці ця норма не виконується: згідно з дослідженнями, половина 9-річних дітей та аж 72% 11-річних все одно спілкуються та переглядають контент онлайн.

Уряд стверджує, що із запровадженням нового вікового цензу обійти обмеження стане складніше завдяки новому процесу верифікації та змінам до правил надання дозволу на обробку персональних даних.