​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Росія атакувала Черкаси і область. Пошкоджено автовокзал, підприємство і приватне майно (оновлено)
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
ГоловнаСвіт

Норвегія заборонить користуватися соцмережами дітям до 15 років

Ліміти, що встановлювалися раніше, не були ефективними.

Норвегія заборонить користуватися соцмережами дітям до 15 років
Фото: EPA/UPG

Норвезький уряд схвалив нові жорсткіші вікові обмеження для користування соціальними мережами: у скандинавській країні поза онлайном мають опинитися усі діти до 15 років.

Як пише The Guardian, таким чином керівна партія лейбористів прагне боротися з "владою алгоритмів", яка схиляє дітей до "однобічного сприйняття дійсності", а також допомогти батькам, які "прагнуть захистити своїх дітей, але не можуть сказати їм чітке "ні".

У Норвегії вже діє заборона мати сторінки у соціальних мережах для тих, хто не досяг 13-річного віку. Проте на практиці ця норма не виконується: згідно з дослідженнями, половина 9-річних дітей та аж 72% 11-річних все одно спілкуються та переглядають контент онлайн.

Уряд стверджує, що із запровадженням нового вікового цензу обійти обмеження стане складніше завдяки новому процесу верифікації та змінам до правил надання дозволу на обробку персональних даних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies