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Норвегія передала Україні медичні автобуси для прикордонників та Нацгвардії

Передача відбулася в рамках комплексного пакета допомоги НАТО. 

Норвегія передала Україні медичні автобуси для прикордонників та Нацгвардії
Медичний автобус
Фото: МВС

Державна прикордонна служба та Національна гвардія отримали військові медичні автобуси від Норвезького оборонного матеріально-технічного агентства. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

Зазначається, що передача автотранспорту відбулася в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО Україні. 

Військові автобуси швидкої допомоги оснащені медичним обладнанням, яке дозволяє реанімаційним бригадам автономно працювати з трьома важкопораненими пацієнтами. А також одночасно перевозити під наглядом медиків ще 4 лежачих і 8 сидячих пацієнтів. 

Напередодні технічний персонал медзакладів Нацгвардії та ДПСУпройшов закордонні навчання з питань експлуатації та обслуговування автобусів, а також встановленого на них обладнання.

Проєкт допомоги НАТО також передбачає технічне обслуговування медичних автобусів впродовж трьох років, дворічну передплату систем супутникового зв’язку "Старлінк" та постачання витратних медичних матеріалів.

Фото: МВС

Фото: МВС

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