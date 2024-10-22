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Зеленський відзначив розвідників Держприкордонслужби державними нагородами

Президент привітав військових із професійним святом і подякував  їм за службу.

Зеленський відзначив розвідників Держприкордонслужби державними нагородами
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями розвідки Державної прикордонної служби та відзначив їх орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня та "Захиснику Вітчизни".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський привітав розвідників ДПСУ з професійним святом і подякував  їм за службу.

"Ви багато разів доводили свою майстерність і хоробрість. Ми всі в Україні можемо бути впевнені, що це ваші незмінні риси. Передусім я дякую вам за результати для нашої держави, для всього нашого народу, щоб ми розуміли, що готує ворог і як нам відповідати", - сказав він.

Зеленський  наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме всіх воїнів, кожного українця та українку, які віддали свої життя заради перемоги. Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

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