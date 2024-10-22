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КМДА: житлові будинки в Києві підключатимуть до тепла на початку листопада-наприкінці жовтня

Понад 1200 будівель соціальної сфери вже підключили до опалення.

КМДА: житлові будинки в Києві підключатимуть до тепла на початку листопада-наприкінці жовтня
Фото: Главком

У Києві до опалення вже підключили понад 1200 будівель соціальної сфери. Житлові будинки поки не підключатимуть через потепління.

Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

"Кожен день опалення - це витрачений газ. Витрачати його на "повітря" недоцільно під час воєнного стану. По-друге, кияни точно не будуть в захваті оплачувати в теплу погоду за опалення", - зазначив він.

За його словами, підключати будинки до тепла будуть на початку листопада-наприкінці жовтня, якщо прогнозуватимуть похолодання. Згідно із нормативами, має бути середньодобова температура +8° протягом трьох днів.

Також Пантелеєв нагадав, що в столиці вдвічі збільшили кількість мобільних котелень, які зможуть опалювати лікарні під час тривалих відключень світла.

  • Як раніше повідомляла київська влада, опалювальний сезон у столиці почався 14 жовтня - для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.
  • Станом на 16 жовтня у Києві до тепла підключили 234 будівлі соціальної сфери. Серед них – 85 шкіл, 96 дитячих садочків, 42 лікувальних заклади.
  • У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону. Водночас він наголосив, що осінньо-зимовий період буде надзвичайно складним.
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