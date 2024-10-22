КМДА: житлові будинки в Києві підключатимуть до тепла на початку листопада-наприкінці жовтня

У Києві до опалення вже підключили понад 1200 будівель соціальної сфери. Житлові будинки поки не підключатимуть через потепління.

Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Кожен день опалення - це витрачений газ. Витрачати його на "повітря" недоцільно під час воєнного стану. По-друге, кияни точно не будуть в захваті оплачувати в теплу погоду за опалення", - зазначив він.

За його словами, підключати будинки до тепла будуть на початку листопада-наприкінці жовтня, якщо прогнозуватимуть похолодання. Згідно із нормативами, має бути середньодобова температура +8° протягом трьох днів.

Також Пантелеєв нагадав, що в столиці вдвічі збільшили кількість мобільних котелень, які зможуть опалювати лікарні під час тривалих відключень світла.