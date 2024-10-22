У морських портах Одещини посилять оборонні заходи. Зокрема, облаштують локації мобільними укриттями. Також додатково виділять кошти на відновлення інфраструктури одеського порту.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зараз перебуває з робочою поїздкою на Одещині. Разом з заступником міністра Тимуром Ткаченком та головою Адміністрації морських портів України Євгенієм Ігнатенком він відвідав порти Чорноморськ, Південний та Одеса.

Олексій Кулеба наголосив, що стабільна робота українських портів та Українського морського коридору – це гарант продовольчої стабільності у світі. Тому питання безпеки портів, персоналу та судів є першочерговим.

"Посилюємо оборонні заходи в кожному порту. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій", – сказав Кулеба.

Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів.

Загалом за час дії Українського коридору до трьох портів зайшло понад 2,8 тисячі суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.

На початку серпня Кабмін схвалив залучення додаткових 50 млн євро від ЄС для ремонту та покращення портової інфраструктури.

Станом на 13 вересня Росія пошкодила понад 280 об'єктів портової інфраструктури України. З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад 100 тис. т зернових вантажів.